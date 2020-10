Szinte csak iPhone-t használnak az amerikai tinik

Elterjedtség és márkahűség terén is rekordot döntött az Apple.

Néhány napja látott napvilágot egy felmérés eredménye, amely szerint a jelenleg androidos mobillal rendelkező amerikaiak harmada hajlandó megfontolni a napokon belül bemutatkozó iPhone 12 mobilok valamelyikének megvásárlását, ráadásul javarészt teljesen racionális okokból gondolkodnak a váltáson.

Most egy ennél masszívan meghökkentőbb adat jött az USA-ból – írja az Origo. A Piper Sandler 9800 fős mintán elvégzett kutatása szerint az amerikai tinik 86 százaléka iPhone-t használ, ami rekordmagas arány. Ráadásul elképesztő a márkahűségük is, 89 százalékuk tervezi, hogy legközelebb is iPhone mobilt vásárol, vagy azt vetet magának a szüleivel.

Hazai szemmel abszolút megdöbbentő arányokról van szó, hiszen Magyarországon luxuscikknek mondható az iPhone, ráadásul a státuszszimbólum jellegét erősen növelték az elmúlt évek jelentős áremelései. Viszont ez egyáltalán nem igaz az Egyesült Államokban, ott az iPhone népmobilnak számít, a Counterpoint piackutató intézet szerint az idei második negyedévben eladott okostelefonok 46 százaléka az Apple terméke volt.