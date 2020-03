Megmutatjuk, hogyan lehet pénzt keresni alvás közben

Hány fiatal ábrándozik, hogy egy reggelen arra ébred, népszerű és gazdag. Az álom bizonyos értelemben sokaknak valóra is válhat.

A módszerük: élő videón közvetítik, hogy alszanak: ezzel követőket és digitális pénzt szereznek. Túl egyszerű? Mégsem lesz mindenki sikeres vele.

TikTok felhasználók százai közvetítik élőben, ahogyan alszanak, s ezt ezrek nézik élőben, szakadatlanul. Úgy, mint anno Asian Andy-t az alábbi videón.

Csakhogy itt valóban élő adás megy. A tiktokoló jó előre belengeti – mondhatni promóciós videót készít – az élő adás előtt. Így reklámozzák a produkciót a hírcsatornájukon, s mikor a lefekvés ideje eljön, rögzítik mobiljukat egy állványra, elindítják a streamet – és alszanak.

Brian Hector (18 éves) kezdte, s ezrek követik, néhányan adományoznak is neki – meséli a The New York Timesnak. Jelenleg 348 ezer követője van.

Leginkább a követőszám gyarapodását lehet elérni az alvásközvetítéssel. Oscar Reyes (18 éves) szerint éjszaka „felrobbant a csatornája”, hatezer új jövetője lett. Előfordulhat persze, hogy a nyilvánosság okozta szorongás miatt nehezen megy az alvás. Reyes azt mondta, hogy a közvetítése alatt többször felébredt, s látta, hogy többszáz ember chatel az adásán:

„Mikor felébredtem, elkezdték beszélni, hogy OMG, ébren van!”

Minden platform újra felfedezi ugyanazt

Noha ez a TikTokon újdonság, az alvás közvetítése kamerával egyáltalán nem nóvum. A koncepció már bejött a tiniknek 2015-ben a YouNow platformon, a #sleepingsquad hashtag használatával terjedve.

A Twitch, amely a játékok élő közvetítéseit üzemelteti, tiltja a kamera előtti alvást. De sokan mégis megteszik. 2019 januárban egy alvós Twitch klipje több mint 3,6 millió megtekintéssel lett a legnézettebb Twitch-videó.

Február 9-én 18,5 millió néző kattant rá, hogy egy ember alszik Douyinban.

Látom, hogy ez furcsa, de egyúttal menő is – kommentálta a jelenséget az egyik alvássztár.

Miért is jó ez?

A szundikálók streamjeit néző felhasználóknak nem feltétlenül az alvó személy fontos, hanem az a pillanatnyilag létrejövő online közösség, amelyik az élő adást nézi és közben egymással chatel.

A TikTok élő közvetítéseit nem archiválják, mikor a streamnek vége, csak egy fekete képernyő marad.

Brian Mandler, a TikTokra összpontosító digitális ügynökség, a Network Effect alapítója elmondta, hogy a stream adások olyan hitelességi szintet nyújtanak, amire nagyon sok felhasználó vágyakozik.

„A közönségnek nagyon tetszik, ha bepillanthat egy valódi személy életének színfalai közé” – magyarázza Mandler.

„A fiatalok igazi, hiteles, vonzó tartalmat akarnak, nem szerkesztett műsorokat, amin eljátssza valaki a cselekményt. Fura, hogy arra figyeljünk, mi történik, míg sokan más ember álmát nézik, s közben beszélgetnek egymással, de így lehet megérteni, mi történik a közösségi médiában.”

