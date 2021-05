Még lehet regisztrálni a SAS Global Forum 2021-re

Az SAS Global Forum 2021, a világ elsőszámú analitikai konferenciája, egyszerre ünnepli és támogatja a kíváncsiság által vezérelt ötleteket.

A konferencián több tucat felhasználó és ügyfél tart foglalkozásokat, ahol demonstrálják, hogy a legmodernebb AI, gépi tanulás, felhőalapú analitika, valamint a kíváncsiság egyvelege milyen lehetőségeket kínál a problémák megoldására és az életszínvonal javítására.

Az ingyenesen látogatható, virtuális eseményre itt lehet regisztrálni.

Neves előadókkal és világszínvonalú műsorral várja vendégeit, valamint a vezetők, az adattudósok, az informatikai szakemberek és az analitika legérdekesebb elméi számára kínál lehetőséget, hogy tanuljanak egymástól. Tavaly több mint 22 000 ember vett részt az évente megrendezésre kerülő konferencián.

A konferencia olyan világhírű előadókat fogad, akik kreativitásukkal és tudásszomjukkal segítik a vállalkozásokat, oktatnak, inspirálnak és szórakoztatnak. Köztük:

• Jim Goodnight – az SAS alapítója és CEO-ja, talán az egész analitikai szoftveripar egyik legjelentősebb felhajtóereje.

• Adam Grant – szervezeti pszichológusként, bestseller szerzőként és professzorként azt vizsgálja, hogy az emberek miből meríthetnek motivációt, hogyan találhatnak célokat, és élhetnek jobb, kreatívabb életet.

• Dr. Ayesha Khanna – az ADDO AI, egy AI megoldásokat fejlesztő cég és inkubátor, társalapítója és CEO-ja, aki AI alkalmazásokkal és okos városokkal kapcsolatos tanácsadóként segít vállalatokat és kormányokat. Ezen felül ő alapította a 21st Century Girls-t is elnevezésű jótékonysági szervezetet is, ahol lányok tanulhatnak kódolást, és mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismereteket.

• Dan Levy – Emmy – díjas író, színész, rendező és producer, legismertebb alkotása a hatalmas népszerűségnek örvendő „Schitt’ s Creek” című sorozat. Levy nagy támogatója a sokszínűségnek és a befogadásnak, és LMBTQIA aktivista.

• Dr. Hakeem Oluseyi – a hamarosan megjelenő memoár az A Quantum Life: My Unlikely Journey from the Streets To The Stars szerzője, asztrofizikus, egykori NASA űrtudomány oktató, TV-s személyiség és a globális oktatás szószólója.

