Ma nagyon hasznos szolgáltatásokat vezetett be a Google

Több újítást jelentettek be, amelyek biztonságosabbá teszik a felhasználók adatainak ellenőrzését és kezelését.

Inkognitó mód a Google Térképben

A Google Blogon most közölt fejlesztések közül az inkognitó mód 2008-as indulása óta az egyik legnépszerűbb adatvédelmi fejlesztés a Google Chrome-ban. Az idei év elejétől a funkció elérhető a YouTube-on és mostantól a Térkép szolgáltatásban is élhetnek vele a felhasználók.

Előzmények automatikus törlésének kiterjesztése YouTube-on

Május óta automatikusan törölhetők a helyelőzmények, illetve a webes és alkalmazástörténet, amely magában foglalja a keresést, böngészést, valamint a hangfelvételeket is. Ezt a funkciót mostantól a YouTube-előzményekben is elérhetővé teszik.

Google Asszisztens adatvédelmi parancsok

Mostantól az Asszisztens azonnal és automatikusan törli a kért adatokat, ha olyan a parancsokat adunk neki, mint például a Hey Google, delete the last thing I said to you, azaz vagy a Hey Google, delete everything I said to you last week. Ha a felhasználó egy hétnél több adat törlését kéri, az Asszisztens közvetlenül a fiókbeállítások oldalra irányít, ahol végrehajtható a kért művelet.

Megokosodik a jelszóellenőrzés

A már korábban bevezetett jelszókezelő segít megjegyezni és kezelni különböző internetes fiókjaink jelszavait. A ma induló „Jelszó Ellenőrzés” pedig egy olyan eszköz, amelynek segítségével egyetlen kattintással kideríthetjük, hogy van-e olyan jelszavunk, amelyik túl gyenge, újrafelhasznált vagy harmadik fél által kompromittált.



