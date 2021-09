Lezárások, videójátékok és rosszfiúk

Ez a megnövekedett volumen

Az adatok a Kaspersky videójátékokhoz kapcsolódó kiberfenyegetéseket vizsgáló legújabb jelentéséből származnak, amelyben a kutatók a játékokhoz kapcsolódó fenyegetések világjárvány alatti változásait mérték fel.

Az elmúlt 18 hónap során a videojáték-ipar példátlan mértékű növekedést tapasztalhatott, részben annak köszönhetően, hogy a felhasználók az otthon maradás miatt kénytelenek voltak alternatív szórakozási formákat keresni. Bár a világ az idén már biztonságosabb lett, nem csökkent a videojátékok iránti kereslet, és az előrejelzések szerint az iparágban további növekedés várható, amely 2021 végére akár 175,5 milliárd USA-dollárban csúcsosodhat ki.

Hogy tiszta képet kapjanak a trendről, a szakemberek elemezték a malware-es támadásokat, valamint a 2021-es év 24 legnépszerűbb számítógépes játékának és 10 legnépszerűbb mobilos játékának álcázott nem kívánt szoftverekkel elkövetett támadásokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a számítógépes játékokhoz kapcsolódó kiberfenyegetések a lezárások 2020. második negyedévi bevezetésével az egekbe szöktek.

Globális szinten elérték a 2,48 millió észlelést, ami 66%-os növekedést jelent 2020. első negyedévéhez képest, amikor is 1,48 millió támadást észleltek. Érdekes módon a támadások és az érintett felhasználók száma 2021. második negyedévében erősen visszaesett; ebben az időszakban mindössze 636 904 támadást észleltek.

míg 2020. februárjában 1138 volt a számuk, addig 2020. márciusában már 3253. Továbbá a mobiltelefonok segítségével ellazulni próbáló felhasználók száma sem csökkent jelentős mértékben a járvány két hullámát követően.

2020. második negyedévéhez képest a megtámadott felhasználók havi száma átlagosan mindössze 10%-kal esett vissza 2021. második negyedévében. Ez azt jelzi, hogy a mobilos fenyegetések még azt követően is vonzóak maradtak a kiberbűnözők számára, hogy a lezárásokat világszerte feloldották.

ezt a játékot használták ugyanis a leggyakrabban a nem kívánt szoftverek és malware-ek terjesztésének álcájaként. A Minecraft elsöprő népszerűsége talán azzal magyarázható, hogy több verziója érhető el, és rengeteg mod tölthető le hozzá (a mod olyan módosítás, ami rátölthető a játékra, hogy változatosabbá tegye azt, és fokozza a játékélményt). A modokat általában a felhasználók készítik, és mivel ezek nem hivatalos módosítások, praktikus álcát kínálnak a kártékony payloadok vagy a nem kívánt szoftverek számára.

A fenti táblázat mutatja az öt legnépszerűbb számítógépes játékot, amelyet a leggyakrabban használtak malware-ek és nem kívánt szoftverek terjesztésére globális szinten a 2020. harmadik negyedéve és a 2021. második negyedéve közötti időszakban.

Bár a játékcímek álcája alatt terjesztett fájlok zöme letöltőprogram (olyan program, amely másik szoftvert tud letölteni a megfertőzött eszközökre) és adware (azaz reklámszoftver) volt, esetenként mind a számítógépes, mind a mobilos felhasználók sokkal komolyabb fenyegetésekkel voltak kénytelenek szembesülni, például adatlopó trójai vírusokkal (amelyek kriptovalutákkal kapcsolatos és más értékes adatok ellopására szolgálnak), valamint banki trójai vírusokkal, sőt még hátsó kapukkal is.

Balra: ez az adathalász oldal a mobilos PUBG letöltését kínálja, ám a felhasználó csak nem kívánt szoftvert kap. Jobbra: egy hamis PUBG alkalmazás, amely valójában egy felhasználói adatokat gyűjtő trójai program

A Kaspersky szakértői szerint így lehetünk biztonságban játék közben:

• Használjunk erős jelszavakat, és minden fiókhoz használjunk egyedi jelszót. A biztonságos jelszavak használatának megkönnyítésére használhatjuk például a Kaspersky Password Manager szoftvert. Így ha el is lopják az egyik fiókunkat, az nem lesz hatással a többire. Biztonságosabb, ha nem ugyanazt a jelszót használjuk az online játékokhoz, mint amelyiket más szolgáltatásokhoz használunk.

• Csak hivatalos áruházakból (pl. Apple App Store, Google Play vagy Amazon Appstore) töltsünk le alkalmazásokat. Az innen származó alkalmazások sem 100%-ig biztonságosak, de legalább ellenőrzik őket az áruházak képviselői, és van egyfajta szűrési rendszer is, vagyis nem minden alkalmazás kerül be ezekbe az áruházakba.

• Lehetőleg ne vegyük meg az első szemünk elé ugró alkalmazást. Még a Steam nyári akciója során is próbáljunk meg legalább elolvasni néhány véleményt, mielőtt pénzt adunk egy kevéssé ismert játékért. Ha valami gyanús, arra valószínűleg rájönnek az emberek, és ez a felhasználói kommentekben is megjelenik.

• Ne kattintsunk külső oldalakra mutató hivatkozásokra a játékchatben, és alaposan ellenőrizzük minden olyan forrás címét, amely a felhasználónév és a jelszó megadására kér minket, hiszen lehet, hogy az oldal hamis.

• Kerüljük a kalózszoftverek és más illegális tartalmak letöltését, még akkor is, ha egy legális weboldalról lettünk átirányítva az adott oldalra.

• Használjunk erős, megbízható biztonsági megoldást, ami komoly segítséget jelenthet a számunkra, különösen akkor, ha nem lassítja le a gépet játék közben, ráadásul minden lehetséges kiberfenyegetéstől is megvéd. Használhatjuk például a Kaspersky Total Security szoftverét, amely zökkenőmentesen működik a Steammel és más játékszolgáltatásokkal együtt

• Egy hatékony biztonsági megoldás – pl. a Kaspersky Internet Security for Android használatával pedig a mobilon is megvédhetjük magunkat a kártékony szoftverektől és azok következményeitől.