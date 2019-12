Leleplezi a Google: erre keresett idén a magyar (toplisták és videó)

A legkelendőbb témák között voltak az önkormányzati választások, a Csernobil-sorozat és – a csirkemell receptek.

Ma hozta nyilvánosságra a Google az éves keresési trendeket, amelyek mindig izgalmas betekintést engednek abba, hogy az internet tükrében mi érdekelte igazán a világot és Magyarországot.

A top 10-es listák 74 ország legnépszerűbb témáit fedik le többek között a popkultúra, a sport, a zene, a politika és a hírek terén.

A magyar listák

A magyar abszolút lista élén a tavalyi évhez hasonlóan idén is egy politikai esemény áll: az önkormányzati választások. Ezt követi Andy Vajna és a Notre-Dame, a top 10-be pedig felkerült még többek között a berlini fal leomlása és az európai parlamenti választások is.

A sorozatok közül a Csernobil és a Drága örökösök voltak a legkeresettebbek, a könyvek között a Trónok harca és a Miután kerültek az élre. Sporteseményeknél a női kézilabda-világbajnokság és a Magyarország – Uruguay futballmeccs, a fesztiválok közül pedig a Strand és a Volt fesztiválok érdekelték leginkább a magyar internetezőket.

Felkapott keresések Sorozatok Sportesemények 1 Önkormányzati választás Csernobil Női kézilabda-világbajnokság 2 Andy Vajna Drága örökösök Magyarország – Uruguay 3 Notre-Dame Mintaapák Magyarország – Szlovákia 4 Love Island Trónok harca Copa América 5 Cameron Boyce Mi kis falunk Labdarúgó-Európa-bajnokság 6 Exathlon The Mandalorian Magyarország – Wales 7 Black Friday Eufória Magyarország – Horvátország 8 Csernobil (sorozat) A tanár UEFA-bajnokok ligája 9 Berlini fal leomlása Rick and Morty Tour de Hongrie 10 Európai parlamenti választás Leaving Neverland Liverpool – Barcelona

Könyvek Mozifilmek Fesztiválok 1 Trónok harca Joker Strand Fesztivál 2 Miután Miután Volt Fesztivál 3 Két lépés távolság Marvel kapitány Sziget Fesztivál 4 Meg se kínáltak Volt egyszer egy Hollywood Campus Fesztivál 5 Piedone nyomában Bosszúállók: Végjáték Kocsonyafesztivál 6 A szürke ötven árnyalata Aquaman Egerszeg Fesztivál 7 Csernobili ima Két lépés távolság Vidor Fesztivál 8 Bogyó és babóca Csillag születik Palacsinta Fesztivál 9 Bea konyhája Annabelle 3 Csabai Kolbászfesztivál 10 Így lettem (Michelle Obama) Az 2 Ozora fesztivál

Telefontípusok Diéta Receptek 1 iPhone 11 Űrhajós diéta Csirkemell recept 2 Huawei P30 Regenor diéta Medvehagyma recept 3 Samsung Galaxy S10 Keto diéta Tiramisu recept 4 Huawei Mate 20 Pro Stockholm diéta Tarja recept 5 Huawei P20 Lite Fehérje diéta Karaj recept 6 Huawei P20 Tojás diéta Fasírt recept 7 Huawei P30 Lite Koleszterin diéta Édesburgonya recept 8 iPhone 11 Pro Epe diéta Spárga recept 9 Samsung Galaxy A50 Intermittent fasting diéta Mascarpone recept 10 iPhone XR Almaecet diéta Bulgur recept

Hogyan készül a lista?

A 2019-es „Az év keresései” listák az év során indított több billió keresés adatai alapján készültek, amelyekből kiszűrték a duplikációkat, spameket.

Immár 19 éve minden év végén nyilvánosságra hozza a Google a keresőjében világszerte legfelkapottabb témák listáit. „Az év keresései” oldalon a magyar és globális listák mellett a felmérésben résztvevő valamennyi ország – Argentinától Zimbabweig – idei eredményei is elérhetők: utánanézhetünk egyes szavaknak és szűrhetünk évenként is, valamint az idei év kiemelt témáiról készült videót is megnézhetjük.

A keresőóriás idén is a legfelkapottabb keresések adataira (azon keresések, amelyek 2019-ben hosszabb időn keresztül kiugró forgalmat eredményeztek a 2018-as keresésekhez képest) összpontosított, ami még színesebb és érdekesebb listákat eredményezett.