Két magyar díjazott is lett a világ legnagyobb mobilfotós versenyén

120 országból érkezett 1,19 millió nevezésből választotta ki őket a nemzetközi zsűri.

A Next Image nemzetközi győzteseit szeptember végén jelentette be a Huawei. Az ítészek a világ minden tájáról érkező pályaműből választották ki a legjobbakat: egy abszolút győztest, kategóriagyőzteseket, valamint különdíjasokat. A tavalyi versenyhez képest mintegy 30 százalékkal többen neveztek, így a Huawei Next Image Awards a világ egyik legnépszerűbb és legbefolyásosabb fotópályázatává vált.

Győzött az ölelés

Az idei év győztes alkotása Sune Pedersen „Az ölelés” című képe lett. A dán fotós tökéletesen örökítette meg a nagypapa öleléséből áradó szeretetet unokája születésnapján, a világjárvány idején. Ez volt az első alkalom, hogy hónapok óta elhagyta otthonát, de unokáit így is csak egy műanyag fólián keresztül ölelhette meg.

A „Hello, élet!” kategória nemzetközi győztese Aljona Akszjonovics „Life goals” című képe nem sokkal a Magyarországon bevezetett korlátozó intézkedések feloldása után készült a családi nyaralásuk alatt.

„Az egri strandon éppen a kijárat felé vettük az irányt, amikor megláttam ezt az idős párt, akik egymás mellett ültek a vízben. Annyira idilli volt a látvány, hogy úgy éreztem, muszáj a telefonom után nyúlni. Miután elkészítettem a fotót, azonnal megmutattam a férjemnek, hogy remélem, mi is így fogunk ennyi idősen egymás mellett ülni a strandon, vagy bárhol máshol. Ezért is kapta a „Life goals” címet a kép.” – mesélt a kép készítésének körülményeiről Aljona.

Biri Andrea „Summer time” című képét különdíjjal jutalmazta a nemzetközi zsűri. A szintén a „Hello, élet!” kategóriában induló fotó két gyerek önfeledt strandolását mutatja be.

„A képen egy családi ismerősünk kisfia, Sanyi éppen leönti a férjem fiát, Noelt Szarvason, a legnagyobb kánikulában. A fiúk locsolgatták egymást vödörrel és ugráltak a stégről, mi pedig jókat szórakoztunk rajtuk. Ezt a pillanatot a telefon fotó funkcióinak próbálgatása közben csíptem el. Kiváló alkalom volt, hogy teszteljük a különböző beállításokat. A véletlenek szerencsés egybeesése miatt készült ez a kép is.” – elevenítette fel a kép készítésének körülményeit Andrea.

A legjobb fotók a Nemzeti Múzeumban A nemzetközi győztes dán és a díjazott magyar alkotások megtekinthetők a budapesti World Press Photo 2020 kiállítás kísérő tárlatán a Magyar Nemzeti Múzeumban október 25-ig a hazai forduló győzteseinek képei mellett. A Huawei Next Image 2020 mobilfotós verseny fókuszában az idei év különleges nyara állt. A hat kategória – Near Far (Közel s Távol – a képek készülhetnek normál, szuperszéles-látószögű, vagy makró lencsével); Good Night (Jó Éjszakát – gyenge fényviszonyok közötti fotók a Huawei Éjszakai Módjával); Hello, Life (Hello, élet – mindennapi helyzetekről különleges fényképek); Faces (Arcok – különleges portrék); Storyteller (Történetmesélő – 3-9 fotóból álló sorozatok) és a videós tartalmak számára meghirdetett Live Moments (Élő Pillanatok) – legjobbjait díjnyertes nemzetközi és magyar fotográfusok fényképeinek társaságában szintén láthatjuk a kiállításon.

Borítóképünkön a dán Sune Pedersen „Az ölelés” című fotójának részlete