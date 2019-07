Hatalmas LED kijelzőket raktak a Times Square-re (videó)

Ultramodern kijelzőkből álló installációt mutatott be a One Times Square épületén New Yorkban a Samsung. Három hónapig készült.

A One Times Square épületére került új kijelzők a térre néző homlokzat egészét lefedik és a világ legértékesebb reklámfelületei között tartják számon. A képernyők prémium, központi elhelyezkedésük mellett full motion videólejátszási, élő stream és interaktív megjelenítési funkciókkal is rendelkeznek. A különleges vizuális élményt biztosító kijelzők együtt több mint 1.081 m2-es felületet foglalnak el. A három hónapos átalakítási folyamatról az alább látható time-lapse videó készült. Jól látható a kijelzők vizuális hatása és tartóssága, amelynek köszönhetően napról-napra képesek ellenállni a szélsőséges időjárási viszonyoknak is. Az ingatlanbefektetéssel- és fejlesztéssel foglalkozó vállalat, a Jamestown tulajdonosa és kezelője a One Times Square-nek, a New York-i Times Square központjában álló 25 emeletes épületnek. A világszerte ismert épület ad otthont évről-évre a város szilveszteri visszaszámlálásának, az újévi ünnepségeken játszott szerepe pedig a világ minden táján ismertté tette. A koreai óriásvállalat tavaly szintén bemutatott egy szabadtéri LED signage installációt a Two Times Square épületén, amely a téren a most befejezett projekttel szemben található. Borítókép: Samsung