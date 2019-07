Felugró kamerás mobil: ezt az arcot már láttuk valahol

A középkategóriás Huawei P smart Z különleges, 16 MP-es pop-up szelfi kamerát kapott, amely a gyártó első ilyen fotózási megoldással felszerelt okostelefonja.

Csak a Huawei-nek első, szintén az egyre divatosabb megoldás változatait használja a népszerű – bár egyre drágább – OnePlus, hogy a Vivo-ról meg az Elephone U2-ről ne is beszéljünk.

A készülék tehát notch nélküli Full HD kijelzővel, nagy teljesítményű Kirin 710F processzorral és a piac egyik legnagyobb kapacitású akkumulátorával érkezik. A P smart Z a Huawei okosmérlegével együtt előrendelhető a hazai kiskereskedőknél.

Mi is ez a pop-up kamera?

A P smart Z előlapi lencséje benn rejtőzik a készülékben, nem vesz el helyet a kijelzőből.

Szelfizéskor viszont egy másodperc alatt kiemelkedik, majd vissza is húzódik a telefonba, amely a gyártó első pop-up fotózási megoldása. A felugró kamerát a Huawei saját fejlesztésű motor és emelő rendszere működteti.

A kamerát mesterséges intelligencia támogatja, így nyolc fényképezési alaphelyzetet képes felismerni, többek között a kék eget, a zöld környezetet, a belső helyszínt vagy a havas tájat.

Az 1,0µm pixelek és az F/2.2 rekeszidő segítségével igazítja a megvilágítást és a hátteret portrék készítésénél, továbbá AI szépítő algoritmussal és 3D-s portrémegvilágító effektekkel is rendelkezik. A megvilágítás és a szépítő effektek kiválasztásakor a készülék vizsgálja a felhasználó egyéni jellemzőit is (bőrtónus, hajszín stb.), és a beállításokat ennek megfelelően módosítva szükség esetén professzionális stúdió megvilágítással is kiegészíti.

Meddig bírja a ki- beugrálást?

A P smart Z felugró előlapi kameramegoldását a Huawei szigorú és alapos tesztelésnek vetette alá. A tesztek kimutatták, hogy a kamera százezer műveletet is kibír károsodás nélkül, valamint a 12 kg-os nyomásnak is ellen tud állni.

További biztonsági intézkedésként a gyártó

intelligens leejtés elleni védelemmel is felszerelte a készüléket,

amely automatikusan érzékeli, ha a P smart Z szabadesésben van, és azonnal visszahúzza a kamerát, így csökkentve a leejtés esetleges káros következményeit.

Kategóriájában a hátlapon se rossz

A P smart Z duál hátlapi kamerarendszerének 16MP-es lencséje 6P kialakítással (hatlencsés műanyag elrendezés) több fotont képes megörökíteni, így javítja a képek tisztaságát, a kontrasztot és a felvételek részletgazdagságát is.

A lencse F/1.8 rekeszidejének köszönhetően ötven százalékkal több fényt enged be, mint F/2.2 rekeszidő esetén, valamint gyorsabban képes fókuszálni, és segítségével a felhasználók teljesen zajmentes fotókat készíthetnek. A 2 MP-es szenzor a főkamerát segíti a mélységérzet kialakításában.

Kijelző mindenütt

Az okostelefon a majdnem káva nélküli kialakítást választotta. A P smart Z 6,59 hüvelykes kijelzőjén nincsenek sem lyukak, sem notch, így valóban teljes képernyős hatást képes elérni.

Az előlapi kamera, a fülhallgató és a fényszenzor áthelyezésével a készülék 19.5:9-es képarányúvá vált, így a 2340×1080 Full HD kijelző az okostelefon 91 százalékát teszi ki. A P Smart Z 85 százalékos színskálával és 391 PPI-vel rendelkezik.

És a motorháztető alatt…

A Huawei P smart Z egy 12 nm-es Kirin 710F nyolcmagos chipkészletet kapott, 4000mAh-s akkumulátora jelenleg a piac egyik vezető élettartamát biztosítja.

Az okostelefon EMUI 9-es operációs rendszere F2FS 2.0 és EROFS technológiákat használ, melyekkel megtisztítja a készüléket a felesleges adatoktól, növeli az elérhető tárhely mennyiségét, és ezzel biztosítja az akadálymentes készülékhasználatot.

