Ezzel a tévével a Louvre mesterművei a szobánkba költöznek

A Samsung bejelentette legújabb, a párizsi Louvre múzeummal közös együttműködését.

Az exkluzív művészeti kooperációval a vállalat tovább bővíti a The Frame lifestyle televíziókon elérhető Art Store műalkotástár kínálatát.

A Louvre gyűjteményéből válogatott alkotásokkal együtt a The Frame készülékeken elérhető művészeti katalógus

42 különböző ország múzeumaiból és galériáiból, több mint ezerötszáz műalkotást tartalmaz, amelyet a felhasználók 4K minőségben élvezhetnek.

A készüléken többek között megtekinthetők a magyar Szépművészeti Múzeum, a madridi Prado Múzeum, a bécsi Albertina Múzeum, a londoni Tate Modern, az Amszterdamban található Van Gogh Múzeum, a szentpétervári Ermitázs Állami Múzeum, valamint a LUMAS galéria válogatásai.

A Louvre kincsei az otthon kényelméből

A Samsung és a Louvre együttműködésének köszönhetően minden The Frame-felhasználók számára megtekinthető a világ leglátogatottabb múzeumának több mint 40 darab műtárgya és fotóművészeti alkotása.

A tárlat olyan világhírű remekműveket foglal magába, mint a Mona Lisa vagy a Kánai menyegző, valamint a Louvre fenséges termei, építészete és a múzeum olyan nevezetes részei, mint a Louvre piramis vagy a Tuileriák kertje is megtekinthetők a fényképeken. Az egyes művek rövid leírása bepillantást enged a felhasználók számára a képek hátterébe és történetébe.

Rendkívül vékony kialakítás és kivételes képminőség

A The Frame-et variálhatósága és testreszabható kialakítása teszi különlegessé. A készülék bekapcsolva TV, kikapcsolt állapotban pedig művészeti alkotás. A The Frame egy olyan innovatív digitális vászon, amely a felhasználó személyes stílusát tükrözi. A lifestyle TV 2021-es verziója új, egyedi lehetőségeket kínál, amely minden térhez és stílushoz illeszkedik. A készüléket körülölelő keret kétféle opcióban, modern (fehér, tikfa és barna) és domborhatású (fehér és téglavörös) kialakítással érhető el.

A The Frame teljesen a falhoz simul, így még jobban érvényesül a műtárgyhatás. A készülék a One Connect box-szal egy áttetsző, Észrevétlen csatlakozás kábellel kapcsolható össze, amely integrálja az összes TV kábelt, beleértve az áramforrást is, így esztétikus látványt nyújt. A felhasználók a The Frame TV-t stúdióállványra helyezve is bárhol használhatják.

A The Frame a művészeti alkotásra emlékeztető kialakítása mellett élénk, 4K QLED képminőséget biztosít a Quantum Dot technológia segítségével, amely 100% -os színgazdagságot garantál, biztosítva a valósághű színeket.