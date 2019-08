Ezek lehetnek a hazai online kereskedelem sikerének kulcsai

A hazai webáruházak meglepően magas arányban könyveltek el forgalomnövekedést. Egy friss vizsgálat az összetevőket vette szemügyre.

A ShopRenter legutóbbi, kutatásából, Nagy Webáruház Felmérés 2019-ből kiderül, az interneten legjobban értékesíthető termékkategóriák első 3 helyezettje idén a szolgáltatás, a webpláza és az irodatechnika lett.

A résztvevő webáruházakban

tavaly átlagosan 21 ezer 273 Ft volt a leadott rendelések értéke.

A legelterjedtebb fizetési mód továbbra is az utánvét (a hazai webáruházak 89%-a biztosít ilyen lehetőséget), de a bankkártyás fizetési mód is egyre népszerűbb. Négy évvel ezelőtt még csak a webáruházak 36%-a, ma viszont már 66%-a biztosítja ezt a fizetési lehetőséget.

Szállítási módok közül továbbra is a házhozszállítás vezet (93%), s kétharmaduk biztosít személyes átvételi lehetőséget is. A webáruházak 60%-ánál átvehetjük a rendelést valamelyik csomagpontos átvevőhelyen is.

A webáruházak körében a Facebook az egyeduralkodó közösségi média platform (93%-uk használja), ellenben az Instagram szerepe egyre jobban felértékelődik. 2016-ban még csak az e-kereskedők 15%-a, ma már több mint

minden második webshop tulajdonos érzi szükségét a képmegosztó oldalon való jelenlétnek.

A YouTube népszerűsége egy év alatt közel a duplájára nőtt (36%-uk használja).

A kutatásban részt vevő webáruházak 17%-a az idei évben indult, míg közel minden második webshop még a hároméves kort se érte el. Ez annak jele, hogy még ma is sokan vannak azok, akik a webáruház indítás mellett teszik le a voksukat.

Egy részük a meglévő hagyományos üzletüket egészíti ki egy online felülettel (a megkérdezett webshop tulajdonosok 47%-ának van offline boltja is), de sokan a vállalkozóvá válás útján indulnak el egy webáruházzal.

Szinte bárki belevághat

Míg a 2000-es években komolyabb informatikai tudás hiányában igencsak nehézkes, majdhogynem lehetetlen feladat lett volna egy webáruház elindítása mindenféle külső segítség nélkül.

Ma viszont a bérlős webáruház rendszereknek köszönhetően programozói tudás nélkül, gyakorlatilag pillanatok alatt elindítható egy webáruház, akár teljesen egyedül is.

Ezek után nem meglepő, hogy a kutatásban részt vevő üzlet tulajdonosok 62%-a bérelhető webshop rendszert használ, 59%-uknál pedig napi szinten egy fő foglalkozik a bolt üzemeltetésével.

