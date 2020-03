Élő arcfelismerő kamera a rendőrökön: védelem vagy fenyegetés? (videó)

A beszállító Wolfcom élő arcfelismeréssel ellátott testkamerákat készít az Egyesült Államok bűnüldözőinek – tudta meg a OneZero.

Ezzel a lépéssel nyomást gyakorol a cég az eddigi normákra, felboríthatja a bevett eljárásokat.

Az Axon, az Egyesült Államok legnagyobb kamerás gyártója még tavaly kijelentette, hogy „komoly etikai aggályok” miatt nem helyezi el ezt az invazív technológiát a hardverébe. A NEC, amely a világ más részein értékesít élő arcfelismerőket, szintén nem adta el termékét az Egyesült Államok rendészeti szerveinek. Az alábbi videó az arcfelismerés ellen tiltakozók szempontjait illusztrálja:

Így lett a versenytársak távolmaradásával a Wolfcom az USA első számú élő arcfelismerést végző testkamera-szolgáltatójává. A kérdés körüli ellentmondások miatt adatvédelmi aktivisták országos tiltakozásba fogtak a a technológia betiltására.

Könnyű elgondolni, hányféle akart és akaratlan visszaélésre nyújt módot az orwelli technológia alkalmazása, ami kitalálja a látótérben felbukkanó emberek életkorát, nemét, elemezi az arckifejezését, érzelmi állapotát.

Másrészt viszont csakugyan segít a bűnüldözésben, ha automatikusan támogatja az azonosítást, hogy az éppen látott személy gyanúsított, bűnöző, netán eltűnt gyermek vagy felnőtt. Ez utóbbi gondolatmenetet a Wolfcom alapítója, Peter Austin fogalmazta meg az oklahomai Noble Police Departmentnek.

Jelenleg ugyan a rendőrségnél vélhetően csak tesztelésre működik a Halo nevet kapott megoldás, de a Wolfcom nem várakozik tétlenül.

Mint a gyártó a Twitteren írja,

hogy „hozzáférjenek az iparág legjobb adatkezelő rendszeréhez”.

Officially launched! https://t.co/NPsDLKK3vV, FREE for everyone! Watch the video below, sign up and enjoy! Individual officers, private security, and even civilians now have access to the best data management system in the industry. #Police #BodyCamera #Videos #GoPro #DropBox pic.twitter.com/5SK7hdLfI3

— WOLFCOM BODY CAMERAS (@WOLFCOM_USA) September 18, 2019