Elaludt a Tesla sofőrje, a kocsi meg lehajtott az autópályáról (videó)

Mint kiderült, a helyi WHDH TV News 7 Boston videófelvétellel is rendelkezik az esetről.

Az NBC által is közzétett felvételen láthatóan elaludt a Tesla vezetőülésén helyet foglaló személy.

Júniusban a Los Angeles-i NBC4 számolt be róla, hogy aludtak a volán mögött, míg a Tesla autopilóta üzemmódban haladt.

A holland rendőrség a minap tartóztatott le egy másik sofőrt, akit szintén álomba ringatott a vezetés. Márciusban került a Twitterre az alábbi videó, amin hátra dőlve pihen a tulajdonos.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. pic.twitter.com/RQD2LBSnGh

— SETH BLAKE (@SethWageWar) 2019. március 4.