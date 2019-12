Ekkora város internet nélkül: New Orleans offline maradt

Hivatalosan ugyan még azt sem mondták ki, hogy jelszavak vagy adatok elvesztek volna, de annyi bizonyos, hogy a nagyváros honlapján, a nola.gov címen a támadás óta és cikkünk közzétételekor is ez látható:

Vagyis, hogy a nola.gov „nem tervezett karbantartás” miatt áll, elnézést kérnek. A sürgősségi szolgáltatások, így például a 911-es segélyvonal és a tűzoltóság működnek.

Az FBI és a titkosszolgálat is segíti a nyomozást, írja a CNet.

Először állítólag nem volt biztos benne a városi vezetés, hogy zsarolóprogramok okoztak kárt. A városi alkalmazottak azonban azt az utasítást kapták, hogy csatlakozzanak le a hálózatokról, állítsák le a számítógépüket.

#Alert: At approximately 11am today, the @CityOfNOLA detected suspicious activity on its networks that indicated a potential cyberattack.

— NOLA Ready (@nolaready) 2019. december 13.