Azt mondja a japán űrhajós, hogy a SpaceX a legjobb

November 16-án startolt a SpaceX magántársaság első üzemszerűen indított űrhajója, a Crew-1, fedélzetén három amerikai és egy japán asztronautával, akik tavaszig dolgoznak majd az űrállomáson. Következő napon, 27 órás teljesen automatizált repülést követően csatlakozott a Dragon a Nemzetközi Űrállomáshoz.

The @SpaceX #CrewDragon hatch opened at 1:02am ET and astronauts Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker and Soichi Noguchi entered the station moments later joining the Exp 64 crew. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/gbmPpibTXc

— Intl. Space Station (@Space_Station) November 17, 2020