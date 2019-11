A játékosok egyre gyakrabban kiberbűnözők céltáblái

Manapság életkortól függetlenül rengetegen játszanak videojátékokkal, a világon élő 7,5 milliárd ember közül körülbelül 2,5 milliárdan, és ez a szám 2021-ben több mint 2,7 milliárdra nő majd.

Egyre több jel utal arra, hogy ez a folyamatosan növekvő, izgalmas világ a bűnözők figyelmét is felkeltette, amit az iparágban forgó pénzösszegek folyamatos növekedésével is magyarázhatunk.

A Newzoo éves globális játékpiaci jelentése szerint a videojáték-ipar 2016-ban 101,1 milliárd dollárt termelt ki, 2019-re pedig ez a szám várhatóan 152,1 milliárd dollárra növekszik, ami éves szinten 9,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – írja a Világgazdaság.

A játékosok köre meglehetősen változatos, ideértve, akik csak kikapcsolódásképpen játszanak közösségi oldalakon vagy böngészőkön keresztül, és azokat a lelkes rajongókat is, akik havi előfizetésekkel rendelkeznek, hogy minél több időt fordíthassanak a játékra. A mobil eszközökön – például okostelefonon vagy tableteken – játszók képviselik az iparág legnagyobb szegmensét; a második helyen azok állnak, akik konzolon játszanak; míg a harmadik helyen azok, akik PC-n.

Mindeközben egyre nagyobb figyelem összpontosul a játékszoftverekkel kapcsolatos biztonsági kérdésekre is. A videojáték-platformokon gyakran találnak sebezhetőséget a kutatók, miközben a kiberbűnözők egyre nagyobb számban használják ki a szoftverek és hardverek biztonsági réseit, így a különféle játékok ígéretes terepet jelenthetnek a számukra.

A WeLiveSecurity oldalon számos olyan esetet találunk, amelyben a gamerek rosszindulatú támadások áldozatává váltak.

Az Apex Legends játék elindítását körülvevő csalások során például megkísérelték elhitetni a felhasználókkal, hogy letölthetik a játék androidos verzióját – amely a valóságban nem is létezik, így a letöltött hamis app csak rosszindulatú hirdetéseket jelenített meg. A Fortnite játékosai között átverős hirdetéseket terjesztettek közbeékelődéses támadások révén, ami egy kimondottan agyafúrt technika. Ennek során a támadó a két fél közötti a kommunikációs csatornát (például egy számítógépes hálózatot) eltérítve mindkét fél számára a másik félnek adja ki magát.

Olyan eset is előfordult, hogy zsarolóvírust tartalmazó linkeket helyeztek el online gamer fórumokban az adott játékkal kapcsolatos csalási lehetőségekre vadászó gyanútlan játékosok számára. A támadók a videojáték-platformok közösségi komponenseinek sebezhetőségét is kihasználják olyan adathalász támadások lefolytatására, amelyek célja a felhasználói fiókok és pénzügyi információk illetéktelen megszerzése – amelyeket gyakran a feketepiacon értékesítenek.

A támadások egy másik típusa, a kriptovaluta-bányász malware a PC-n játszó gamereket veszi célba. Ők azok, akik kimondottan erős számítógépeket használnak, hogy a legfrissebb játékokat tudják futtatni – magyarul tökéletes célpontok azon kiberbűnözőknek, akik a kriptovaluta-bányászathoz keresnek nagy teljesítményű gépeket. Ezeket a saját céljaikra tudják felhasználni, anélkül, hogy a tulajdonos észrevenné a tevékenységüket.

Fontos szem előtt tartani, hogy a fentebb leírt esetek mellett más veszélyek is vannak, amelyek fenyegetik a felhasználókat, például az internetes zaklatás vagy a kiskorúak bizalmába férkőzés. Például a népszerű Fortnite játékban voltak olyan esetek, ahol zaklatók léptek kapcsolatba az online játszó gyermekekkel, hogy intim fényképeket kérjenek a játékban szerezhető előnyökért cserébe – más szóval zsarolták őket.

Néhány országban kezdeményezések indultak az online világban felmerülő kockázatok és fenyegetések oktatása és tudatosítása érdekében. Októberben volt az európai kiberbiztonsági hónap (ECSM), a nemzeti kiberbiztonsági tudatosság hónapja (NCSAM) és a kiberbiztonsági tudatosság hónapja az EU-ban, az Egyesült Államokban és Kanadában, a fenti sorrendben.

Tippek a biztonságos online játékhoz

• Mindig a hivatalos forrásokat részesítsük előnyben. Nem bízhatunk a sok ezer, játékokat és cheat-eket kínáló nem hivatalos weboldal és fórum letöltési linkjeiben – vírusok is rejtőzhetnek mögöttük.

• Frissítsük a játékainkat: a játékoknak, hasonlóan más szoftverekhez, lehetnek olyan biztonsági rései, amelyeket a bűnözők kihasználhatnak. Győződjünk meg arról, hogy az összes rendelkezésre álló javítást, patch-et telepítettük.

• Használjunk megbízható vírusirtót, és tartsuk azt bekapcsolva játék közben is! Válasszunk olyan biztonsági megoldást, amelynek „Játékos mód” opciója is van, amely lehetővé teszi, hogy megszakítás nélkül élvezzük a játékot, miközben a számítógépünket folyamatos biztonságban tudhatjuk. A „megszakítás nélkül” szó szerint értendő: nincsenek zavaró felugró ablakok játék közben, és a számítógépünket sem lassítja a program.

• Figyeljünk arra, hogy mit osztunk meg magunkról! A gamer közösségekben könnyen szerezhetünk új barátokat, de legyünk óvatosak, mert nem tudhatjuk, valójában ki ül a másik oldalon. Ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat sem a fórumokon, sem privát üzenetben.