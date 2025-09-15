1 órája
UFO-hívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra
Nem egy farmer találta meg hazafelé menet, hanem az amerikai hadsereg egyik legkorszerűbb drónja fotózta. Nem negyven éve készült, hanem tavaly.
Forrás: YouTube/ABC7
Amerikai kongresszusi meghallgatáson mutatták be az alábbi, nyilvánosságra hozott videót, amelyen látható, hogy a hadsereg MQ–9 Reaper drónja által kilőtt Hellfire rakéta egyszerűen „lepattan” egy azonosítatlan repülő tárgyról. A Kongresszus képvidelői is csak a fejüket vakargatták. A meghallgatásra egy, az UFO történetek átláthatóságról szóló képviselőházi felügyeleti albizottsági ülésen került sor, melynek a MAGA kongresszusi tagja és államilag kinevezett UFO-nyomozója, Anna Paulina Luna volt a házigazdája.
Az MQ–9 Reaper, más néven Predator B pilóta nélküli repülőgép, melynek fegyverzete magában foglalhat többek között Hellfire rakétákat és légibombákat.
A videót először Eric Burlison képviselő (Missouri állam republikánus képviselője) tette nyilvánosan közzé az alábbi X-bejegyzésében. Burlison megjegyezte, a felvétel „2024. október 30-án készült”, és azt mondta, az „MQ-9 drón égitestet vagy tárgyat követ Jemen partjainál”.
Tárgyilagosan szemlélve a világsajtót bejárt esetet, túlzásnak tűnik idegen élőlények űrhajójaként azonosítani ezt a „gömböt”. Viszont az biztos, hogy valami köze lehet a jemeni regionális katonai konfliktushoz, mivel a felvételt ott rögzítették. És igen, akárhogy is, ez valamilyen UFO, azaz azonosítatlan repülő tárgy, amit nem tudnak megsemmisíteni.
Néhány évvel ezelőtt az UFO-kat átnevezték UAP-ra (azonosítatlan légi jelenség) – nyilván azért, mert így értelmezhetőbbnek tűntek a velük kapcsolatos történetek. Luna képviselő ezeknek az erőfeszítéseknek az élvonalában áll, nemrégiben elindított „A szövetségi titkok titkosításának feloldásával foglalkozó munkacsoportja” számos vitatott, „összeesküvés-elmélettel” kapcsolatos téma, köztük az UFO-kkal kapcsolatosak újraélesztésére szolgál. Már egy meghallgatást is szervezett, amelyen az UFO-leleplező David Grusch állításai is szerepeltek.
Mit igazol valójában a videó?
Kételkedjünk, hogy időutazót, vagy földönkívüli űrhajót látunk – bár több résztvevő lehetséges magyarázatként említette ezeket.
Az viszont tényként kiderült, hogy az Egyesült Államok pilóta nélküli légierőit bevetik, hogy azonosítatlan tárgyakat lőjenek ki az égből. A War Zone a nemrég közzétett felvételről írja:
„...úgy tűnik, ez az első ismert eset, mikor egy Reaper bármilyen légi célpontot megtámadott hadműveleti környezetben... Az MQ-9-esek levegő-levegő harci alkalmazásának ötlete, legalábbis önvédelem céljából, nem új keletű. Egy 2017-es teszt során egy Reaper sikeresen lelőtt egy célpontként szolgáló drónt egy AIM-9X Sidewinder levegő-levegő rakétával. Már akkoriban is volt precedens a drónok ilyen módon történő felfegyverzésére, legalább néhány Predatort módosítottak, hogy hőkereső Stinger rakétákat tudjanak kilőni az USA vezette iraki invázió előtt 2003-ban. Legalább egyszer, 2002-ben Predator egy Stingerrel lőtt ki egy iraki MiG-25 Foxbat vadászgépet...”
Egy idegen lények és egy drón közötti ellenséges összecsapásról szóló történet persze érdekesebb lenne, de a pilóta nélküli légvédelmi rendszerek fejlődése is elég izgalmasan alakul. A repülő gyilkos robotok egyre jobbak és jobbak lesznek: csak nehogy egyszer tényleg egy földönkívülit lőjenek ki.
