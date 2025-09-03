10 munkakör, amire szükség lesz a jövőben, és 10, amire nem

Ezt a gyors tempót alátámasztják az újonnan megjelenő adatok. Világszerte sokan latolgatják, melyik szakma „védett” a mesterséges intelligenciától.

Nyilván egyetlen tanulmány sem tudja tökéletes bizonyossággal megmondani, mely foglalkozások 100%-ban mesterséges intelligencia-biztosak, és melyek a lassú (vagy éppen gyors) kihalásra ítéltek. Egy nemrégiben készült Microsoft-tanulmány adatai azonban fényt derítenek a kérdésre, hogy az MI mennyire alkalmazható a különböző munkakörök ellátására.

Bár a tanulmány rámutat, hogy a mesterséges intelligencia mely foglalkozásokat tudja a leghatékonyabban kiváltani, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ilyen munkahelyek megszűnnek. Ezen kívül korántsem biztos, hogy a „túlélő” munkakörökben magasabb bérek lesznek majd, mivel az adatok nem tartalmazzák „az új technológia üzleti hatásait”.

Számos cégvezető egyre nyíltabban ad hangot elvárásának, hogy MI bevetésével csökkentsék a létszámot és a munkabéreket.