Megint kudarcba fulladt a Starship tesztrepülése

A New York-i Szabadság-szobornál is magasabb Starship űrhajó, amely a 70,7 méter magas Super Heavy hordozórakétából, és az 52 méter magas Starship űrrakétából áll, helyi idő szerint este fél nyolckor már a SpaceX Starbase rakétabázisának indítóállványán állt, és üzemanyaggal töltötték fel, de 30 perccel a tervezett indítás előtt az űrvállalat az X közösségi platformon bejelentette, hogy megszakítják az kilövést a földi rendszerekkel kapcsolatban felmerült probléma miatt.

Mi történt? Az űrhajóval volt a probléma, a Toronnyal, vagy a földön? Mikor lesz a következő űrhajó indítása? – kérdezik az X-en.

What happened? Was it a problem with the spacecraft, problems in the Tower, problems on the ground? When will the next Starship launch be? pic.twitter.com/fEXCeF4Jr5 — Astronomiaum (@astronomiaum) August 24, 2025

Egyúttal Musk is lemondta azt a tájékoztatót, amelyet az indítás előttre időzítettek.

A tizedik tesztrepülés során a Starship felső fokozata levált volna a hordozórakétáról, amely visszatért volna a kilövőállomásra. A Starship hajtóműveit beindítva a Föld körül keringve állított volna pályára újabb Starlink-műholdakat, majd visszatérésekor a Starship hővédő burkolatát is tesztelték volna.