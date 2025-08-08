Minden ember finom fényt bocsát ki a haláláig, állítja egy új tanulmány

Egy friss tanulmány szerint finom, éteri fényt bocsát ki minden ember, sőt, valamennyi élőlény, egészen a haláláig.

Ennek olvastán elhamarkodottan arra juthatnánk, hogy a kísérteties jelenség talán az ezoterikusok által annyit emlegetett aura, vagy valami hasonló misztikus megnyilvánulás létezését bizonyítja.

Dr. Daniel Oblak, a Calgary Egyetem fizikusa és a tanulmány egyik szerzője elmagyarázta a BBC Science Focusnak, hogy az aura metafizikai, spirituális fogalom, a publikációjukban leírt, általuk kimutatott fény viszont tudományosan igazolt jelenség. A felfedezésük nem aurát jelez, hanem ultragyenge fotonkibocsátást, UPE-t (Ultraweak Photon Emission), ami az anyagcsere természetes terméke.

Az UPE olyan gyenge, hogy az emberi szem nem is látja, teljesen elnyomják más fényforrások, kivéve, ha egy tökéletesen elsötétített helyiségben vagyunk.

Ami nem azt jelenti, hogy behúzzuk a függönyöket, lekapcsoljuk a villanyt, és meglátjuk a saját ragyogásunkat. Ezerszer halványabb, mint amit az emberi szem érzékelni képes.

Forrás: The Journal of Physical Chemistry Letters, 2025

Nézzük meg a fenti képen látható négy egeret. Sokkal több ultragyenge fotonkibocsátást adtak ki életükben (fent), mint halálukban (lent).

Az UPE akkor keletkezik, amikor a sejtekben lévő vegyi anyagok instabil molekulákat, úgynevezett reaktív oxigénfajokat (ROS) hoznak létre, amelyek alapvetően a szervezet anyagcseréjének melléktermékei.

Amikor az említett ROS-szint megemelkedik, más molekulák „gerjesztődnek”, ami mondhatni, azt jelenti, hogy felesleges energiát hordoznak. Ez az energia a fénykibocsátás oka.