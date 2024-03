Aki ismeri a Google Térképet, biztosan használta már az Utcaképet is, amivel nagyon kényelmesen megtekinthető, hogyan néz ki a keresett hely egy gyalogos szemszögéből. Mennyire jól jön ez a funkció, ha például egy soha nem látott szállást nem a hotel marketingesei által készített képen nézzük meg, hanem a valóságban, az igazi környezetében!

Sajnos minden előnye ellenére az Utcakép a nyomozók és a bűnözők eszközeként is használható. Ingyenes lehetőséget nyújt bárkinek, hogy megvizsgálja házunkat, otthonunkat anélkül, hogy személyesen oda menne. A Google Térkép segítségével ezt könnyedén megteheti – a kanapéján ülve. Bárki meg tudja csinálni, akinek van telefonja vagy számítógépe.