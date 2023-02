Kína öles léptekkel halad, hogy felzárkózzon az Egyesült Államokhoz a kvantum-számítástechnikában. Az ígéretes, de megfoghatatlan technológiától azt remélik, hogy egy napon felpörgeti a tudományos kutatást, átalakíthatja az adatéhes iparágakat, a pénzügyektől a gyógyszeriparon át a logisztikáig és a zöld energiáig.

A Google-hoz hasonló keresőmotorjához hasonló kínai internetes úttörő, a Baidu Inc. augusztus végén közölte, hogy megépítette saját kvantumszámítógépét, amely a kvantumfizikát kihasználva sokkal gyorsabban hajt végre számításokat a hagyományos elektronikus számítógépeknél.

A Baidu új számítógépe, a Qian Shi mandarin kínaiul azt jelenti, hogy „mennyország”, „mindennek az eredete”, egy fémlemezekből és vezetékekből álló szerkezet, ami leginkább egy túlméretezett csillárra hasonlít.

A gép ingyenesen elérhető a weben és mobilalkalmazáson keresztül is kutatók, mérnökök, sőt, még hallgatók számára is. Az egyesült államokbeli vállalatok, köztük az IBM és a Google is kínálnak weboldalakat kvantumszámítógépeik eléréséhez.

A tudományos közösség vitatkozik róla, hogy a kvantumszámítógépek végül majd a laboratóriumból a széles körű kereskedelmi felhasználásba kerülnek-e. Azt azonban matematikai bizonyítékok igazolják, hogy másodpercek alatt képesek megoldani olyan problémákat, amelyek még a leggyorsabb szuperszámítógépeknek is több ezer vagy millió évig tartanának.