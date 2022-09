A kiberbiztonsági szoftvereket fejlesztő ESET cég hazai képviseletének szakértői nemrég számoltak be egy friss felmérésről, amelynek eredményei szerint

a válaszadók 17 százaléka áldozatul esett már csalásnak a Facebook Marketplace-en.

Míg a közösségi oldal piactere esetében az ellenőrzés jelentős részben a jelenlévő mikroközösségek (például csoportok) tagjainak felelőssége, a Vatera ennél jóval komolyabb védelmet biztosít a platformján eladó és vásárló felhasználók számára egyaránt a Biztonságos Vásárlás Programja keretében. E mögött az esetleges visszaéléseket figyelő szoftveres algoritmusok, a felhasználói értékelési rendszer és a humán munkatársakkal működő ügyfélszolgálat áll.

Csupán ezredszázaléknyi a visszaélések aránya a Vaterán

Hatékonysága numerikusan is igazolható: 2020-ban és 2021-ben egyaránt másfélmilliónál több sikeres adásvétel valósult meg a Vatera.hu-n, és ezek közül 2020-ban összesen 46, 2021-ben pedig 31 eset volt visszaéléssel kapcsolatba hozható, ami azt jelenti, hogy a csalárd tranzakciók aránya mindössze 0,001% körül volt. 2022 első 8 hónapjainak adatai hasonlóan kedvező arányokat mutatnak a visszaélések arányát illetően.

A Vatera ügyfélszolgálatán azt tapasztalták, hogy a közösségi piacterek néhány évvel korábbi megjelenésével párhuzamosan a Vaterán lecsökkent a problémás esetek száma ahogyan a jelenlegi alacsony esetszám is csökkenő tendenciát mutat. Az online csalók jelentős hányada a könnyebben kijátszható védelmet kínáló közösségi piactereken, apróhirdetési oldalakon próbálkozik átverésekkel.

Ha baj van, így kártalanít a Vatera

A Vatera tapasztalatai szerint a piacterén kialakult vitás helyzetek többségét az eladóval/vásárlóval való egyeztetés útján sikerül rendezni, hiszen az eladóknak is érdeke, hogy a ne legyenek elégedetlen vásárlók, akik negatív értékelést adhatnának. Amikor az eladó és a vevő mégsem tud megegyezni, a Vatera hazai piacon egyedinek számító Biztonságos Vásárlás Programja részeként bruttó 50 ezer forintos összeghatárig megtéríti a platformján vásárolt termékkel kapcsolatos minőségi kifogás által közvetlenül okozott kárt - ha a panaszt a vásárlástól számított 90 naptári napon belül jelzik az ügyfélszolgálaton. Ha egy vaterás vevő egyáltalán nem jut hozzá az általa már kifizetett termékhez, akkor a programban meghatározott feltételek teljesülése esetén termékenként bruttó 100 ezer forintig téríti meg a kárát a piactér. A BVP program az eladókat is védi az utánvétellel kért, ám végül át nem vett küldemények által okozott pluszköltségektől.

Nagyon ritkán van szükség a rendőrség bevonására, ez még a fenti alacsony számú visszaéléseknek is csak töredékét érinti: jellemzően a Vaterán eladott, de le nem szállított termék miatt van szükség, hogy a rosszhiszemű és tudatos megkárosítások ne maradjanak következmény nélkül. A csalók leginkább a műszaki cikkek kategórián belül próbálkoznak (mobiltelefon, notebook, konzol) s előfordult már visszaélés antik érme, illetve drágább LEGO-készletek esetében is, de mint a fenti statisztikákból is látszik, nagyon ritkán és a vásárló olyankor is jellemzően néhány napon belül a Vatera által kártalanításra került.

Erre érdemes figyelni vaterás vásárlás során

Vaterás vásárlás során első körben célszerű megnézni az eladó fél értékeléseit a felhasználói nevére kattintva, hiszen ekkor jól látszik, hogy régóta van-e jelen a piactéren, és elégedettek-e vele a korábbi vásárlói. Gyanút kelthet a sok negatív értékeléssel bíró profil – a Vatera egyébként a több alkalommal szabálysértésen ért felhasználókat kizárja az oldaláról. De a friss, még értékelés nélküli fiókok esetében is érdemes fokozottan körültekintőnek lenni, ha nagy értékű terméket szeretnénk vásárolni és az eladó által felajánlott egyetlen fizetési mód az előre utalás.

Drágább termékek esetében ajánlott a személyes átvétel, vagy az utánvétes fizetés akkor is, ha az eladó pozitív értékelésekkel bír. Ha az eladó a piaci árnál irreálisan olcsóbban kínál egy terméket és elzárkózik a személyes találkozótól is, gyanút kelthet. Személyes átvétel esetén mindenképp érdemes alaposan megnézni a termékeket, ha pedig műszaki cikkről van szó, a lehetőségek szerint érdemes átvételkor kipróbálni, erre ajánlott alkalmas időt és átvételi helyszínt találnia a feleknek.