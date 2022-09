Ebben a verzióban újdonság, hogy a böngésző Linux és Windows alatt jobban viselkedik, ha a böngészőt futtató gép szabad memóriája elfogyóban van. JavaScript esetében a nagy listákban az egyes elemek keresése mostantól kétszer gyorsabb lett, míg az Android-on futó Firefox az Android 13 rendszert futtató telefonok jobb működését ígéri.

Az asztali Firefox újdonságai

• A nyomtatási előnézet párbeszédpanelben csak az aktuális oldal kinyomtatásának lehetőségét adták ki.

• A Firefox mostantól leválasztja a külső féltől származó serviceworker-eket. Tehát a böngésző támogatja a particionált serviceworker-eket a harmadik féltől származó kontextusokban. Harmadik féltől származó iframe-ben regisztrálhat serviceworker-eket, és az a legfelső szintű tartomány szerint lesz elkülönítve.

• Az érintőképernyőn történő, navigációhoz való lapozás (két ujjal az érintőpadon balra vagy jobbra csúsztatva az előzmények vissza- vagy előretekintése) Windows operációs rendszeren mostantól engedélyezve van.

• A Firefox mostantól megfelel a User Timing L3 specifikációnak, amely további opcionális argumentumokat ad a performance.mark és performance.measure metódusokhoz, hogy egyéni kezdő- és végidőket, időtartamot és további részleteket adhasson meg.

• A nagy listákban az egyes elemek keresése mostantól 2x gyorsabb. Ez a teljesítményjavítás az array.includes és az array.indexOf funkciót egy optimalizált SIMD technológiát használó verzióval helyettesíti.

• A stabilitás Windowson jelentősen javult, mivel a Firefox sokkal jobban kezeli az alacsony memóriaigényű helyzeteket.

• A Firefox Linuxon kevésbé valószínű, hogy kifogy a memória, és hatékonyabban teljesít a rendszer többi része számára, ha a memória fogytán van.

• A touchpad görgetés macOS-en könnyebben használhatóvá vált a nem szándékos, tervezett görgetési tengellyel ellentétes irányban történő átlós görgetés kiszűrésével.

Letöltés

• A legújabb Firefox továbbra is Windows (AMD 64 bites, ARM 64 bites és 32 bites), Linux (64 és 32 bites) és OS X (Intel és Apple Silicon) operációs rendszerekre tölthető le, szokás szerint magyar nyelven is. Linux Mint esetén a frissítés elérhető a Frissítéskézelő alkalmazásban, illetve más platformok esetén terjesztés által biztosított frissítési csatornákon keresztül. A Windows 11 felhasználók már telepíthetik a Microsoft Store-ból.

• Frissült az androidos Firefox, s az iPhone készülékekre elérhető 105-es verzió is.