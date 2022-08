Az új arculat és a vállalat teljes külső megjelenése a bátorságról és az önmegvalósításról fog szólni ezután. Ez az a két érték, amely már alapításától, hat éve jellemzi a Mobilfoxot, és amely mostantól az arculatban is tükröződni fog.

Az izgalmas kalandokhoz és bátor döntésekhez a Mobilfox egyedi, akár személyre szabható, strapabíró telefontokjai remek kiegészítők lehetnek, mert a telefonunk az izgalmas kalandok során is biztonságban lesz. A márka hisz az egyediségben, arra bátorít mindenkit, hogy személyre szabható tokokkal mutassák meg saját stílusukat.

A vállalatot a tulajdonos, Diller Kevin 16 éves korában alapította: a kezdetben a nagymama fiókjában és egy vidéki pop-op üzletben fellelhető telefontokokat ma már a világ 17 országában használják. A mostani megújulás keretében a vállalat tíz új terméket dobott a piacra, amelyeket a vásárlók igényei ihlettek. A Mobilfox ráadásul bemutatta az új top termékét, a Full-Shock 3.0-t. Ez a korábbi Full-Shock továbbfejlesztett változata, amely az előző modellhez képest még nagyobb biztonságot kínál.

Fotós: Janics Boglarka Reka

A Full-Shock 3.0 ugyanúgy 3,5 fél méter magasságig ütésálló, mint az elődje. A továbbfejlesztett banánforma, azaz a megemelt élek gondoskodnak a még nagyobb biztonságról. A hátlap belseje microdot mintázattal van ellátva, ami még tovább növeli a tok ellenállóságát és tartását, valamint megakadályozza a telefon és a hátlap összetapadása által kialakuló vizes hatást. A Fullshock 3.0 hátlapja extra karcálló akrilból készült, amely biztosítja a rá nyomtatott minta tartósságát, a továbbfejlesztett keret pedig a kellemes tapintásról gondoskodik.

Emellett kínálatukban az átlátszó tokok is megtalálhatóak, az iPhone használók pedig az új MagSafe funkciót is élvezhetik. A hátlap részeként ez biztosítja, hogy a készülék mindig tökéletes pozícióban érintkezzen a vezeték nélküli töltés során, ráadásul gyorsabb töltést is tesz lehetővé az egyszerű wireless technológiához képest.

Az új arculat és termékek jelenleg Magyarországon kívül 16 európai országban érhetőek el. A Mobilfox ugyanis folyamatosan növekszik. Idén eddig 6 új országban, Litvániában, Lettország, Észtország, Németországban, Spanyolországban és Portugáliában jelent meg.