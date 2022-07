A Sony bemutatta új, kisméretű és pehelykönnyű ECM-G1 mikrofonját, amely kiváló minőségű hangrögzítéssel javítja a videófelvételek minőségét. A környezeti hangok kiszűrésével és a tiszta frontális hanggyűjtéssel a felhasználók kivételes hangminőséget élvezhetnek a tartalmak rögzítésekor.

A tiszta, jó minőségű hang fontos szerepet játszik a videós tartalmak rögzítésekor. Az ECM-G1-t nagy átmérőjű (kb. 14,6 mm) mikrofonkapszulával látták el, amely a külső zajok kiszűrése segítségével tiszta hangrögzítést biztosít, ezáltal jelentősen javítja a videókészítés minőségét.

Az ECM-G1 tökéletes mikrofon vlogoláshoz, hiszen szélvédője segítségével minőségi felvételek és tiszta hangok készíthetőek kültéren is, emellett a szerkezetét is úgy optimalizálták, hogy a rezgéscsillapítóknak köszönhetően képes legyen csökkenteni a frekvenciavibrációs zajt. Multi Interface (MI) aljzattal ellátott Sony fényképezőgéphez csatlakoztatva a kábel nélküli kialakítás még a kábel által okozott vibrációs zajt is képes kiszűrni.

A tiszta hangrögzítést a kamera előtt található szuperkardioid és a környezeti hangok kiszűrése biztosítja, így az eszköz kizárólag a kívánt hangot rögzíti – nagyszerű választás vlogfelvételek készítéséhez. Az ECM-G1 beltéri felvételek készítésekor is rendkívül hatékonyan csökkenti a falakon keresztül visszaverődő hangokat és utózengéseket, ami tiszta beszédhangot eredményez.

Az MI aljzat funkció nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé az akkumulátor- és kábelmentes felvételeknek köszönhetően. Az áramellátás közvetlenül a kamerából érkezik a mikrofonba, így nem okoz gondot az akkumulátor esetleges lemerülése vagy az útban lévő kábelek – még akkor sem, ha a felhasználó a nyitott LCD-monitorral vízszintesen készít felvételeket állítható szögű LCD-monitorral.

Az ECM-G1 rendkívül könnyű, mindössze 34 grammos, kompakt mikrofon (méret: 28,0 mm x 50,8 mm x 48,5 mm), így bárhol és bármikor használható.

A könnyebb használat érdekében az eszköz tartozékai közt megtalálható egy rögzítőkábel is, a mikrofoncsatlakozó pedig számos eszközzel, például fényképezőgépekkel és okostelefonokkal is kompatibilis.

Az új ECM-G1 még idén elérhető lesz a Sony hivatalos viszonteladóinál.