Ahogy azt már meg is tapasztalhattuk, idén nyáron nagyon komoly hőhullámokra kell felkészülnünk Magyarországon. Az extrém hőség ráadásul nemcsak az emberi szervezetet viseli meg, hanem a számítógépeket is. Tóth Roland, a Furbify munkatársa arról beszélt, 30 Celsius-fok feletti hőmérsékleten már könnyen túlmelegedhetnek az eszközök, és minél melegebb van, annál nagyobb annak a veszélye, hogy a laptop vagy a PC meghibásodik. A szakember felhívta rá a figyelmet,

a bajt intő jelek előzik meg, ilyen lehet például, ha a gép hangosabban zúg a szokásosnál, vagy ha a programok rendkívül lassan futnak rajta.

Napokig tartó forróság csapadék nélkül: ízelítőt már kaptunk ebből a nyártól, de a java alighanem még hátravan. A tikkasztó hőség az emberi szervezetre is rendkívül megterhelő hatással van, sokan azonban hajlamosak megfeledkezni róla, hogy a számítógépeink számára is fontos ilyenkor, hogy semmiképp ne melegedjenek túl.

Általánosságban elmondható, hogy a laptopok ideális üzemi hőmérséklete 30-70 fok közötti. Ezen az üzemi hőfokon tudnak előírás szerint működni, e fölött viszont már nincs rá garancia, hogy ne keletkezne bennük valamiféle meghibásodás.

A Furbify munkatársa arról beszélt, minden számítógépre igaz, hogy a benne lévő alkatrészek, többek között a processzor és a videokártya is hőt termelnek, ami a kánikulával együtt váratlan problémákat tud előidézni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a modern eszközök már megfelelő védelemmel vannak ellátva és visszavesznek a teljesítményből szükség esetén.

Ha rendkívüli melegnek vannak kitéve a laptopok, akkor akár le is állhatnak, ez pedig hosszú távon nem egészséges. A konzumer kategóriás, otthoni használatra szánt gépeknél szokott előfordulni, hogy akár a burkolat is megolvad, ha erős napfénynek van kitéve. Ezeknek élettartamát a garancia végéig tervezik, tehát 2-3 évesen már nem képviselnek olyan jó minőséget és a hőségnek is kevésbé ellenállóak.

Hozzátette, ezzel szemben az üzleti kategóriás (business class) gépek kialakítása magasabb szintet jelent, és nem jellemző, hogy a napsütés kárt tenne bennük. Ennél a kategóriánál mindig érvényes, hogy a burkolat jóval ellenállóbb anyagból készül, illetve jellemző az is, hogy fejlett hűtőrendszerrel rendelkeznek, ami megakadályozza, hogy a hő jelentősebb kárt tegyen az eszközben a használat során.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a hűtőrendszer csak abban az esetben működik megfelelően, ha ügyelünk annak tisztaságára. A felgyülemlett por vagy más szennyeződések akadályozhatják a megfelelő légáramlást, így csökkentik a hűtés hatékonyságát. Amennyiben laptopunk hajlamos túlmelegedni, előbb érdemes megvizsgálni és kitisztítani a hűtőrendszerét.

Az eldugult hűtőrendszer gyakoribb probléma, mint azt elsőre gondolnánk. A levegőben szálló, szabad szemmel nem érzékelhető por bizony észrevétlenül megül mindenütt. Ez alól egyik gép hűtőrendszere sem képez kivételt. Idővel a sok-sok apró szemcse egy vékony réteggé áll össze és egy extra szigetelő réteget hoz létre, ami meggátolja a meleg levegő akadálytalan eltávozását.

Ezen súlyosbíthat a laptop helytelen használata is. Ilyen például az ágyban, ölben tartott gép. Ekkor ugyanis az ágynemű, az ágytakaró vagy éppen a ruhatextil szöszei épp úgy bejuthatnak a hűtőrendszerbe, mint a porcicák. Valamint a textil akadályozhatja a légáramlást is, így tovább rontja a hűtőrendszer hatékonyságát.

Figyeljük a jeleket

Tóth Roland elmondta, a meleg okozta kisülés vagy alkatrész-meghibásodás nem villámcsapásként érkezik, intő jelek előzik meg azokat. Ilyen lehet, ha a gép hangosabban zúg a szokásosnál vagy a programok lassabban akarnak betölteni, a megszokottnál jóval lassabban lehet rajtuk dolgozni.

„Amikor használat közben felmelegszik a gép és huzamosabb ideig felzúgnak a ventillátorai, akkor érdemes rögtön rávetni egy pillantást. Ajánlott azonnal elmenteni a munkánkat és kikapcsolni az eszközt egészen addig, amíg kicsit lehűl. Extrém helyzetben, túlmelegedés esetén a laptop magától kikapcsol. Érdemes odafigyelni a megfelelő hőmérsékletre, ugyanis ha folyamatosan túlerőltetjük a nagy hőségben, akkor azzal komolyabb károkat idézhetünk elő a laptopban.”

A telefonokat, úgy a laptopokat se felejtsük olyan helyen, ahol hosszú ideig direkt napsütés érheti. Nyáron az autóban sem érdemes fél óránál tovább hagyni a gépeket még akkor sem, ha éppen nincsenek használatban, hiszen a járművekben akár 50-60 Celsius-fok is lehet a kánikulák idején.

Kiemelte azt is, hogy érdemes lehet laptophűtőt is beszerezni, ami ventilátorral vagy más megoldással hűtheti az eszközt, de már az is sokat segíthet, ha lyukacsos állványra vagy sima, szilárd felületre helyezzük azt, hogy az alja ne tudjon annyira felhevülni.

A laptopot használjuk mindig szilárd felületen, hogy biztosítsuk a levegő zavartalan áramlását, és évente portalanítsuk a laptopot. Ma már monitorozhatjuk a laptop hőmérsékletét is, erre a Speccy vagy a Macs Fan Control programok kiválóan alkalmasak.

„A megelőzéshez tartozik, hogy nem mindegy, milyen gépre esik a választásunk. Az üzleti laptopok ugyan első ránézésre drága konstrukciók, mondjuk az egyszerűbb variációkhoz képest, viszont számos pozitívummal kecsegtetnek. Ami a témában különösen releváns, hogy könnyű őket szétszedni, tisztítani, ráadásként kifejezetten fejlett hűtőrendszerrel rendelkeznek. Vagyis az csak a látszat, hogy a beszerzés sokba kerül. Valójában a gondtalan évek folyamán a kiadás sokszorosát takaríthatjuk meg. Ugyanis ezek a laptopok hosszú éveken át hűséges szolgálatot tehetnek nekünk.”

Borítóképünk illusztráció