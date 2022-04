Ez derül ki a Microsoft által elvégzett és a közelmúltban nyilvánosságra hozott Work Trend Index 2022 tanulmányból. Sokan dolgoznak otthonról, de még többen szeretnének. A munkavállalók többsége ma már fontosabbnak tartja az egészségét és a családját a munkájánál, és a munkaadójától elvárja, hogy a rugalmas munkavégzés feltételei biztosítva legyenek számára. Amennyiben ezek az igényei nem teljesülnek, kész munkahelyet váltani.



Márpedig a Z generáció és a millenárisok több mint a fele az elkövetkező egy évben szeretne más munkahelyen dolgozni, lehetőleg az otthonától távol.



Két év telt el a pandémia kirobbanása óta, amikor dolgozók millió kényszerültek távoli vagy hibrid munkavégzésre világszerte. A világ 31 országában 31 000 munkavállaló megkérdezésével elvégzett Microsoft Work Trend Index 2022 felmérés szerint jelenleg a munkavállalók 38 százaléka dolgozik hibrid módon, ami 7 százalékos emelkedést mutat az egy évvel korábbi állapothoz képest. A megkérdezettek 52 százaléka szeretne így, vagy teljes mértékben otthonról dolgozni az elkövetkező egy évben. A hibrid valamivel népszerűbb, mint a távoli munkavégzés, több otthonról dolgozó szeretne hibrid munkára váltani (57%), mint ahány hibrides szeretne teljes mértékben otthonól dolgozni (57%).



A legfrissebb adatok szerint, ma több mint 270 millió ember használja a Teamst hibrid munkavégzésre, a szervezetek több mint a fele rendszeresítette a Teamst kollaborációs platformként a Morgan Stanley felmérése szerint. Az átlagos Teams felhasználó 2020 februárja óta 252 százalékkal több időt tölt el hetente az online meetingeken való részvétellel. A Teams Rooms eszközök száma mindeközben egy év alatt megduplázódott mindemellett világszerte több mint 80 millióan érik el a Teamst a mobiltelefonjukon keresztül.



A távoli munkavégzéssel eltelt két év alatt a dolgozók prioritásai radikálisan megváltoztak a pandémia előttiekhez képest – derül ki a Work Trend Index 2022 adataiból.



„Azzal, hogy nem kell bejárnom a munkahelyemre, több időm maradt a családomra és a mindennapi dolgaimra, mint amilyen a főzés vagy a közös étkezések” – mondta egy amerikai válaszadó. „Korábban azt gondoltam, hogy a munkám az identitásom elválaszthatatlan része. Ma viszont úgy gondolok a munkámra, amit elvégzek, de nem ez határoz meg engem” – vallott a munkához való viszonyáról egy másik megkérdezett Ausztráliában.



Ezek a válaszok jól tükrözik, hogyan változott meg a munkavállalók világlátása, a hozzáállásuk a munkájukhoz, a munkahelyükhöz: a család, az egészség, a rendelkezésre álló szabadidő és a személyes életcélok előbbre sorolódtak. A munkavállalók 53 százaléka – leginkább a szülők (55%) és a női munkavállalók (56%) – tartja fontosabbnak a fizikai és mentális egészségét, mint a munkáját, amióta otthonról dolgozik.

A megkérdezettek 47 százaléka állította azt, hogy ma már fontosabbnak tartja a saját életét és a családját a munkájánál, annak ellenére, hogy két éve ezt még nem így gondolta.Ugyanilyen okokból változott meg az, hogy egy munkavállaló miért hagyná el most a munkahelyét. Az az első helyre (24%) a fizikai és a mentális egészség veszélyeztetése, valamint a munka-magánélet egyensúlyának hiánya (24%) került. Ezeket követi a vírusfertőzéstől való aggodalom (21%), a vezetésbe vetett bizalom elvesztése (21%), valamint rugalmatlanság a munka idejének és helyének megválasztásában (21%). Jól mutatja a változás horderejét, hogy a „megérdemelt előléptetés és a fizetésemelés hiánya” csak a hetedik helyre került a legfrissebb Work Trend Indexben.



A rugalmasság iránti igény a vezetőket is megfertőzte: körükben 47 százalék azoknak az aránya, akik az elkövetkező egy évben olyan munkahelyen szeretnének dolgozni, amely távol van az otthonuktól. Összességében a munkavállalók 43 százaléka fontolgatja a munkahelyváltást az elkövetkező egy évben. A Z generációsok és millenárisok körében még ennél is nagyobb az elvándorlás vágya: 52 százalék váltana, 3 százalékkal többen, mint egy éve. Sokak számára fontos motiváció (Z generáció: 44%, millenárisok: 38%), hogy amennyiben biztosított a rugalmas munkavégzés, akár el is költözhetnek egy másik helyre. Ezzel szemben, az X generációsoknak és a boomereknek „csak” a 35 százaléka hagyná ott a jelenlegi munkahelyét egy másikért, és a költözés lehetősége sem lelkesíti őket annyira.



A rugalmasság a munkakeresők 38 százaléka szemében kiemelkedő előny a munkahelyválasztásban. Ennél is fontosabb a pozitív, támogató munkahelyi légkör (46%), a fizikai és mentális egészséghez kötődő előnyök (42%), az, hogy legyen értelme a munkájuknak (40%), és – közvetlenül a rugalmasság után – hogy a szokásos évi két hétnél legyen több szabadságuk (36%). A Z generáció tagjainak és a millenárisok nagy többsége (70% és 67%) szeretne a munkája mellett egyéb projektekbe is részt venni, ahol a kreativitását jobban ki tudja bontakoztatni.



A vezetők az új körülmények közepette eszköztelennek érzik magukat: 74 százalékuk szerint nem állnak rendelkezésükre a szükséges erőforrások és nincs hatásuk a munkavállalókat érintő folyamatokra. Több mint a felük (54%) érzi úgy, hogy elveszítette a kapcsolatát a beosztottjaival. A vezetők fele (50%) attól várja a helyzet megoldódását, hogy a dolgozók visszatérnek a munkahelyeikre. Ez a vezetői igény az iparban (55%), a kiskereskedelemben (54%) és a fogyasztási cikkeket gyártó munkahelyeken (53%) még jobban kitapintható. Ez persze éles ellentmondásban van az előbb ismertetett munkavállalói tervekkel és elvárásokkal. A vezetőknek csak a 28 százaléka állított össze szabályokat a dolgozókkal közösen arról, hogy miért és mikor szükséges bemenni a munkahelyre.



A vezetők számára ma az egyik legnagyobb kihívás és egyben lehetőség a tehetségek megtartására az, hogy újrafogalmazzák az iroda szerepét, világossá téve, hogy milyen okokból, mikor és milyen gyakran kell a csapattagoknak személyesen is találkozni. Nem mellesleg, ezek azok a szempontok, amikkel sok hibrid módon dolgozó munkavállaló nincs tisztában (38%). Mindezeken túl, új normák felállítására is szükség mutatkozik arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen etikett mellett kell lebonyolítani egy hibrid találkozót.



A Microsoft a fenti trendekre válaszul, és hogy a munkahelyek a vállalati kultúrát is érintő változó elvárásoknak meg tudjanak felelni, új megoldásokat és funkciókat vezetett be, vagy tervez megjelentetni a közeljövőben. Például az Outlookban hamarosan a meghívókra adott válaszokban meg lehet majd jelölni, hogy online vagy személyesen szeretnénk a találkozón részt venni. A sokszereplős Teams hívásokban megjelenik az első sor (Front Row), ahol a résztvevők egyszerre láthatják egymást akkor is, ha épp egy prezentációt tekintenek meg közösen. A Teams Connect pedig megkönnyíti a szervezeten kívüliek számára is a megbeszéléshez való csatlakozást.



Mindezekről, valamint a Microsoft Viva új szolgáltatásairól bővebben a Microsoft blogbejegyzésében lehet olvasni.