A Samsung az ETNews forrásai szerint azon dolgozik, hogy hőmérőt építsen a következő okosórájába, pontosabban a Galaxy Watch 5 szériába, amely megint több modellből áll majd. Ez állítólag hasznos lesz az ovulációs ciklus követésére, de akár a lázat okozó fertőzések, betegségek korai jeleinek érzékelésére is.

Nem ez lesz az első hőmérős okosóra, ráadásul nem elég egy chipet beépíteni, a csuklón lévő bőr hőmérsékletét ugyanis a napfény is befolyásolja többek között, magyarán alapesetben a mérés nagyon pontatlan. Pont ezért nem alkalmaztak eddig ilyesmit az okosórák gyártói.

A Samsung állítólag megoldotta a problémákat, ezért vet most be ilyen újítást. Egyébként a Galaxy Buds egyik prototípusánál is tesztelnek hasonlót, ott infraszenzor segíti a mérést.

A Galaxy Watch 5 széria a szivárgások szerint idén augusztusban debütálhat.

Borítókép: Samsung Galaxy Watch 4 (CNET)