A Meta arról számolt be, hogy a Facebook aktív felhasználói száma egy újabb negyedévben 1,93 milliárdra (!) csökkent. Persze úgy is nézhetjük ezt az adatot, hogy a Facebook nagyjából elérte a csúcspontot: ezen a bolygón már nem nagyon lehetne ennél több felhasználót begyűjteni.



De aki a piacon nem halad, az megáll: a legnagyobb közösségi oldal sarkában ott lihegnek a versenytársak, köztük a Meta tulajdonában lévő Instagram és a hatalmas iramban növekvő TikTok. A Facebook jobb híján azzal próbálja lekötni fiatalabb közönségét, hogy a TikTokról koppintott rövid videóklipeket kínál Reels néven.



Ami a videók hosszát illeti, a Reels nagyjából a TikTokhoz igazodik, utóbbi is 60 másodpercről 3 percre növelte a videók hosszát. Az Instagram Reels tavaly 30 másodpercről 60 másodperces videók támogatására állt át, és most a Facebook Reels is ezt teszi.



A Reels a Meta egyik legnagyobb termékberuházása. A közösségi óriásvállalat nyilvánosan is beszélt a kínai TikTok jelentette fenyegetésről: Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója nagy versenytársnak nevezte, amelyik „elég gyors ütemben növekszik egy hatalmas bázisról”.



A Facebook tavaly 398 millió dolláros bevétel mellett 26 millió dolláros nettó nyereséget jelentett, ami 24%-os bevételnövekedést mutat az előző évhez képest. Emellett új terveket, többek között létszámcsökkentést jelentett be a „nyereségesség felgyorsítására”.