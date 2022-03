Az új csúcskészülék szinte mindent megőrzött az elődök, a Galaxy S21 Ultra és a Note képességeiből, szép készülék lett, számos Note funkcióval – de a ceruzán és a formáján kívül nem sokban különbözik a tavalyi S21 Ultra-tól.

A készülék megörökölte a Galaxy Note legjellegzetesebb tulajdonságait, például a telefon belsejében tárolható S Pen tollat. Emellett megkapta azokat, amiben a Note és az Ultra azonosak voltak, mint például a hatalmas képernyőt és a kifinomult kamerát.

Igényes, egyedi hátlap. Viszont hiába matt, kissé csúszik, gyűjti a szöszt és az ujjlenyomatot

A külleme miatt nagyon másnak érezhető az S21 Ultra-tól, pedig valójában az S22 Ultra inkább csak egy frissítés. Újabb chipet, gyengébb fényviszonyok között szoftveresen jobban teljesítő kamerát, javított szoftvereket és gyorsabb töltést kapott.

Jó hírek:

- Az S Pen elhelyezhető a telefonban

- Minőségi fényképeket készít gyenge fényviszonyoknál is

- A legtöbb konkurensnél jobb zoom

- Karakteres megjelenés az egyentelefonok tömegében

Rossz hírek:

- Drága

- A kamera lényegében megegyezik a Galaxy S21 Ultra kamerájával

- Az akkumulátor azonos az S21 Ultráéval

- Kevesebb memóriával indul, mint az S21 Ultra: csak 8GB-ot kapott a tavalyi 12GB helyett

Ezt az összegzést szem előtt tartva, inkább annak ajánlott a frissítés, akinek a 2020-as S20 Ultránál, vagy a Note 20 Ultránál régebbi mobilja van. Egyébként mintha a gyártónak is ez lehetett volna az elképzelése: a három év garancia és a négy évig (!) tartó frissítések vállalása legalábbis azt sejteti, hogy nem akarják évente cseréltetni az Ultrát.

Ha valaki azt próbálja eldönteni, hogy az Ultrát válassza-e, vagy az S22 Plust, akkor az S Pent, a nagyobb kijelzőt és teleobjektívet kell mérlegre tennie. Az S22 Ultra számos egyéb előnyét – mint például a továbbfejlesztett processzort és a gyenge fényviszonyok között jobban működő kamerát – mindhárom új telefon megkapta.

A Galaxy S22 Ultra nagyon úgy néz ki, mint egy Note. Ugyanazokkal a kemény, szögletes élekkel rendelkezik, amelyeket a Note-rajongók megszokhattak.

Ebből a szempontból feltétlen előrelépés a tavalyi Galaxy S21 Ultra-hoz képest, amely bizonyos szempontból olyan volt, mint egy nagy és nehéz S21: immáron szembeötlő, hogy melyik a készülékcsalád legdrágább telefonja.

A készülék az S21 Ultra-hoz hasonlóan 6,8 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, míg a Galaxy S22 Plus 6,6 hüvelykes kijelzőt kapott. Az alap Galaxy S22 képernyője 6,1 hüvelykes, vagyis nagyjából akkora, mint egy iPhone 13-as.

Az új Ultra valamivel szélesebb is, mint a tavalyi telefon, egy kézzel kissé nehéz használni. Körülbelül ugyanolyan széles, mint az Apple iPhone 13 Pro Max, bár a Samsung egy hajszállal még nagyobb.

A Samsung szerint az Ultra és a Plus kijelzői az eddigi legfényesebbek. Ezen kívül az új kijelzőfunkció, a Vision Booster a környezettől függően állítja be a képernyőt, és erős megvilágításban is jobban láthatóvá teszi azt. A telefonok közvetlen napfényben, napszemüveggel is remekül használhatóak.

Az igazi nagy dobás a készüléktestbe könnyedén ki- becsúsztatható, még az eddigieknél is gyorsabb S Pen lett: immáron csakugyan olyan érzékenyen reagál, mintha papírra írnánk vele. Elég egyszerűen kihúzni a tollat – akár még a készüléket sem kell feloldani, s már lehet jegyzetelni. Nyilván, aki már teljesen elszokott a kézírástól és mindenhez billentyűzetet használ – ahogy mi is –, annak kicsit furcsa lesz szépen írni, szóközökért koppintani.

A tavalyi Galaxy S21 Ultra-hoz hasonlóan a Galaxy S22 Ultra is 108 megapixeles főérzékelővel, 12 megapixeles ultraszéles szenzorral és két 10 megapixeles teleobjektívvel rendelkezik. A Samsung azonban a motorháztető alatt néhány olyan fejlesztést hajtott végre, melyeknek köszönhetően az S22 Ultra képei részletgazdagabbak lesznek és jobb fotókat tud készíteni rosszul megvilágított helyszíneken.

Ad a készülék egy Expert Raw nevű alkalmazást a profi fotósoknak, akik több adatot szeretnének rögzíteni, és jobban akarják kontrollálni az ISO, a zársebesség és a fehéregyensúly arányait – ez azonban nem kizárólag az Ultrához tartozik, megkapta a többi S22-es is.

Mifelénk a Samsung Exynos processzorával fut a készülék, másutt, például az Egyesült Államokban bezzeg a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-et kapta. A Samsung szerint azonban a kettő között nincs észrevehető különbség.

A Galaxy S22 Ultra használata olyan zökkenőmentes, mint amilyet egy csúcskategóriás okostelefontól elvárhatunk. Az alkalmazások gyorsan indulnak, és gördülékeny a kezdőképernyők és a beállítási menük közötti lapozás. Ez részben valószínűleg annak is köszönhető, hogy a kijelző képes 120 Hz-re növelni a frissítési frekvenciát.