A Gartner becslése szerint például egy vállalat pénzügyi osztálya akár 25 ezer munkaórát is megspórolhat szoftverrobotok használatával. Természetesen akad, akit elrettent egy ilyen jövőkép, vagy attól tart, hogy túl bonyolult lesz a sok gépet vezérelni. A Micro Focus szakértői szerint azonban lépésről lépésre haladva nem okoz problémát az átállás: a vállalatok egyszerűen bevezethetik a szoftverrobotokat kisebb projektek keretein belül, majd fokozaton kiterjeszthetik őket minden olyan feladatkörre, ahol szükség van rájuk.

Futurisztikusnak és akár ijesztőnek is tűnhet az a jövő, amelyben minden kisebb és nagyobb feladatot gépek végeznek. Pedig a világ egyértelműen efelé halad, hiszen a robotok számos előnyt kínálnak: nem fáradnak el, folyamatosan tudnak dolgozni, tökéletesen tűrik a monotóniát és nem hibáznak. A megfelelő megközelítéssel és fokozatos bevezetéssel könnyen integrálhatjuk az életünkbe ezeket a viszonylag újnak és ismeretlennek számító technológiákat.

Egyet előre

Szakértők megfigyelései szerint akár már kicsiben is érdemes belevágni, és onnan apránként haladni tovább. A legtöbben például nem egy okosotthonnal kezdjük a gépesítést a privát életünkben, ahol egyszerre rengeteg különféle eszközt kell vezérelni, és egy kisebb vagyonba kerülnek a berendezések. De azt egyre nagyobb arányban megtapasztalhatjuk, milyen kellemes, ha a mosogatást vagy a porszívózást egy okoseszközre bízhatjuk, és az így megspórolt időt kellemesebb dolgokkal tölthetjük.

Hasonló érvényes a vállalatoknál az irodai munkák során használt szoftverrobotok esetében is, amelyek képesek megfigyelni és leutánozni az emberek által végzett munkát. A Micro Focus szakértőinek tapasztalatai szerint azok a cégek tudják sikerrel alkalmazni a szoftverrobotokat, amelyek a megfelelő folyamatokat választják ki, és alaposan felmérik a helyzetet a robotizálás előtt. Majd néhány folyamat és szolgáltatás automatizálásával kezdenek, később pedig ezeket skálázzák tovább.

Mindezek megvalósításában hatékony segítséget nyújt a szervezeteknek a Micro Focus Robotic Process Automation, amely egyszerűen bevezethető bármilyen vállalati IT-infrastruktúrában. Az eszközzel négy lépésben, könnyedén automatizálhatók a folyamatok. Először a „Recorder” összetevő rögzíti az emberi aktivitásokat, amelyeket az alkalmazottak végeznek a számítógépen a különféle felületeken. Majd a „Designer” kifejleszti az automatizált munkafolyamatokat, és megkeresi az esetleges hibákat a működésben. Ha ez megtörtént, az „Orchestrator” kezeli, futtatja és monitorozza a folyamatokat, illetve összehangolja az egyes robotok tevékenységét. Maguk a „Robotok” pedig interakcióba lépnek az alkalmazásokkal és adatokkal, és elvégzik a konkrét feladatokat.

A megoldás ezenkívül vállalati szintű biztonságot nyújt, mivel lehetővé teszi a jelszavak titkosítását és a kiemelt jogosultságokkal rendelkező fiókok erősebb felügyeletét, illetve az egyes robotok tevékenységét is részletesen naplózza.

Szorgos gépünk győzni fog

A Micro Focus megoldásán keresztül egyre több területen használják a cégek a szoftverrobotokat, amelyek ügyfélszolgálati feladatokat látnak el, megrendeléseket kezelnek és teljesítenek, besegítenek a HR-, a pénzügyi és a sales osztályokon, támogatják a compliance előírások betartását és ellenőrzését, bérszámfejtési folyamatokban vesznek részt, folyamatosan figyelik a versenytársak tevékenységeit, termékkatalógusokat töltenek fel és frissítenek, illetve kezelik az ügyfelek vagy adott esetben páciensek adatait.

Az egyre növekvő népszerűség érthető, hiszen a szoftverrobotok használata számos előnnyel jár. A Gartner becslése szerint a pénzügyi részlegek akár 25.000 munkaórát is megspórolhatnak éves szinten a szoftverrobotok segítségével. Egy, a Micro Focus által támogatott felmérés eredményei alapján pedig az ügyfelek döntő többsége úgy látja, hogy a szoftverrobotoknak köszönhetően gyorsabbá válnak a folyamatok, csökken a hibák száma és a költségek, továbbá az alkalmazottak is hatékonyabban tudnak dolgozni. Több szervezet azt is az előnyök között említette, hogy jobb kiszolgálást nyújthatnak vásárlóiknak és alkalmazottaiknak, nagyobb biztonságot tudnak garantálni, könnyebben betartják a megfelelőségi szabályozásokat, és több idejük jut arra, hogy stratégiai projektekkel foglalkozzanak.

Borítóképünk illusztráció