📸 El cometa C/2021 A1 Leonard ☄️ el 11 de noviembre de 2021, con un brillo de magnitud 9.5 ya es observable con pequeños telescopios 🔭https://t.co/2wiLM6dYBG

Comet #Leonard on Nov. 11, increased in brightness to magnitude 9.5 so it is already observable with small telescopes. pic.twitter.com/TISP1TamvB