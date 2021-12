A 2017-es bemutatkozása óta Észak-Amerikában és Európában is a kiemelkedően népszerű készülék összesített eladásai az év végéig meghaladhatják a kétmilliót.

„A The Frame több mint egyszerű tévé, egy olyan Lifestyle termékről beszélünk, amely különleges kialakításával a helyiség dísze lesz, hatalmas művészeti kínálatával pedig színt visz a felhasználók mindennapjaiba – mondta el Simon Sung, a Samsungtól.

A The Frame a Samsung Lifestyle TV kínálatának legnépszerűbb darabja. A készülék 2017-es bemutatása óta a kialakításában, elérhető funkcióiban és méretében egyaránt folyamatosan alakult, hogy még inkább illeszkedjen a felhasználók átalakuló stílusához és életmódjához.

A felhasználók az utóbbi években több időt töltenek otthon, a tartalomfogyasztás jelentős része is az otthoni eszközökön történik, így

a televízióktól is többet várnak, így egy egyszerű kijelző helyett egy olyan készüléket, amely feldobja a lakást.

A The Frame pontosan ilyen termék, amely a legújabb trendeknek megfelelően tartalmaz minden fontos funkciót és különleges formavilágával műalkotásként emeli az otthon fényét.

A képminőség fejlesztése és a felhasználói trendek alakulása miatt a Samsung minden évben alakított a The Frame újabb kiadásain. A 2020-as modell QLED kijelzőt kapott, így a színei még élénkebbek lettek. A készülékbe bekerült egy fényerő-érzékelő is, amely a környezeti fényhez igazítja a fényerőt, így a felhasználók még látványosabb képeket és videókat láthatnak. A vállalat 2021 júliusában mutatta be világszinten a 85 colos The Frame modellt, ezzel már hét különböző méretben érhető el a készülék, 32-, 43-, 50-, 55-, 65-, 75- és 85 colos képátlóval.

A 2021-es The Frame kávája mindössze 24,9 mm-es, közel fele olyan keskeny, mint tavaly, így az egyedi, cserélhető keretekkel együtt elegánsabb lett a megjelenése. A felhasználók a különleges kiegészítőkkel könnyen személyre szabhatják a televíziót. Választhatnak a fehér, tikfa és barna színű modern, valamint az új domborhatású keretek közül, amelyek fehér és téglavörös színekben érhetők el. A The Frame a falra szerelve egy igazi galéria hangulatát idézi, a stúdióállvánnyal pedig kreatívan elhelyezhető a szoba bármely részében.

Szépművészet a falon

A különleges, modern kialakítás mellett a The Frame legfontosabb szolgáltatása az Art Store, a Samsung saját előfizetéses művészeti platformja. Amikor a felhasználók nem használják a tévét, a Háttér mód segítségével az Art Store remekműveinek hatalmas gyűjteményéből választott alkotások kerülhetnek a képernyőre.

A kikapcsolt képernyő így nem marad üres, sötét folt a lakás középpontjában, hanem a dekoráció kiemelkedő eleme lesz.

A The Frame Art Store felületén a felhasználók több mint 1500, gondosan válogatott, világszerte elismert intézményekből származó műremekből állíthatják össze a saját személyes gyűjteményüket. A készüléken többek között megtekinthetők a magyar Szépművészeti Múzeum, a párizsi Louvre, a madridi Prado Múzeum vagy a szentpétervári Ermitázs Állami Múzeum műkincsei. A Samsung folyamatosan bővíti a gyűjteményt olyan feltörekvő alkotók munkáival, mint például a nemzetközi fotóriporter-csapat, a Magnum Photos vagy a vezető fotóművészeti csoport, a YellowKorner.

A vállalat az új, látványos műalkotásokkal képes megmutatni a The Frame QLED képminőségében rejlő lehetőségeket. Az mesterséges intelligencia alapú automatikus válogatási technológiája részletesen elemzi az egyéni ízlést és preferenciákat, ennek megfelelően ajánl különféle műalkotásokat a felhasználók figyelmébe.

A The Frame emellett a 2020-as 500 megabájtról 2021-ben 6 gigabájtra növelt tárhelyet kínál a fényképek számára, így akár 1200 UHD minőségű fotó tárolására is alkalmas, amelyek közül a felhasználók a kedvenceiket napról napra viszontláthatják a képernyőn.

Borítóképünk a The Frame