A BBS Zala Hőszivattyú Kft. modern, energiatakarékos és környezetbarát fűtési-hűtési megoldásokat kínál családi házak, lakások és vállalkozások számára.

Szakterületünk a hőszivattyúk tervezése, telepítése, karbantartása és szervizelése, így ügyfeleinknek teljes körű megoldást nyújtunk az első lépéstől a hosszú távú üzemeltetésig.

Célunk, hogy olyan rendszereket adjunk át, amelyek nemcsak kényelmesek és biztonságosak, hanem jelentős rezsimegtakarítást is biztosítanak.

Tapasztalt szakembereink prémium minőségű berendezésekkel dolgoznak, így minden ügyfelünknek garantáljuk a megbízható, korszerű és hosszú távon megtérülő fűtési-hűtési rendszert.