BBS Zala Hőszivattyú Kft.
A BBS Zala Hőszivattyú Kft. modern, energiatakarékos és környezetbarát fűtési-hűtési megoldásokat kínál családi házak, lakások és vállalkozások számára.
Szakterületünk a hőszivattyúk tervezése, telepítése, karbantartása és szervizelése, így ügyfeleinknek teljes körű megoldást nyújtunk az első lépéstől a hosszú távú üzemeltetésig.
Célunk, hogy olyan rendszereket adjunk át, amelyek nemcsak kényelmesek és biztonságosak, hanem jelentős rezsimegtakarítást is biztosítanak.
Tapasztalt szakembereink prémium minőségű berendezésekkel dolgoznak, így minden ügyfelünknek garantáljuk a megbízható, korszerű és hosszú távon megtérülő fűtési-hűtési rendszert.
Cím: 8900, Zalaegerszeg, Béke-Ligeti u. 1, 217-es iroda
Telefonszám: +36/30/465-0629
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00
Weboldal: https://zalaihoszivattyu.hu/
E-mail: [email protected]