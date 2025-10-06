október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolgáltatások

1 órája

BBS Zala Hőszivattyú Kft.

Címkék#fűtéskorszerűsítés#Zalaegerszeg#pályázat#hőszivattyú#Zala vármegye

PR cikk
BBS Zala Hőszivattyú Kft.

A BBS Zala Hőszivattyú Kft. modern, energiatakarékos és környezetbarát fűtési-hűtési megoldásokat kínál családi házak, lakások és vállalkozások számára. 

Szakterületünk a hőszivattyúk tervezése, telepítése, karbantartása és szervizelése, így ügyfeleinknek teljes körű megoldást nyújtunk az első lépéstől a hosszú távú üzemeltetésig.

Célunk, hogy olyan rendszereket adjunk át, amelyek nemcsak kényelmesek és biztonságosak, hanem jelentős rezsimegtakarítást is biztosítanak.

Tapasztalt szakembereink prémium minőségű berendezésekkel dolgoznak, így minden ügyfelünknek garantáljuk a megbízható, korszerű és hosszú távon megtérülő fűtési-hűtési rendszert. 

Cím: 8900, Zalaegerszeg, Béke-Ligeti u. 1, 217-es iroda
Telefonszám: +36/30/465-0629
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00

Weboldal: https://zalaihoszivattyu.hu/
E-mail: [email protected]

 

 

Szolgáltatások

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu