Szerelés javítás

7 órája

AirZala

Címkék#klímaszerelés#Nagykanizsa#Zalaegerszeg#klíma

PR cikk
AirZala

Mi mindenben segítség az AirZala klíma?

Ha szeretné, hogy otthona vagy vállalkozása —nyáron hűvös, télen meleg és egyben egészséges legyen —, akkor érdemes olyan partnert választani, aki minden szükséges megoldást egy kézben kínál. Az AirZala pontosan ebben segít: klímaértékesítés, klímaszerelés és karbantartás — mindez összehangoltan, egy kézben, megbízható szakértelemmel.

Elérhetőségek: 

www.airzala.hu
facebook.com/airzala.hu 
E-mail: [email protected]
Tel.: +36 70 752 7777

 

Szerelés javítás

