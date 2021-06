Szívszaggató: elaludt a bölcsiben a 7 hónapos kisfiú, és soha többé nem ébredt fel

A kisfiú teljesen váratlanul vesztette életét. A bölcsöde is hibázott, de mint kiderült, a kisfiú beteg is volt.

A szülők aznap nem gondolták volna, hogy este már nem lesz velük imádott kisgyermekük. A boldog és egészségesnek hitt hét hónapos kisfiú elaludt a bölcsődében és soha többé nem ébredt fel. Mivel nem gondolták, hogy baj történt, 40 percig hagyták arccal lefelé egy mózeskosárban, mialatt elkékült és leállt a légzése – írja a Metropol.

Jack Loh egy Sydney keleti részén, Randwickben található magánbölcsődébe járt. Helen Rateau,

a dada talált rá az eszméletlen és nem lélegző kisfiúra, akit azonnal megpróbált újraéleszteni. Nem sokkal később a mentősök vették át a szakszerű ellátást, de a kórházban a kisfiú feladta a küzdelmet.

A rendőrség nyomozást indított, hogy kiderítsék, pontosan mi okozta a gyermek halálát. A szülők, Margot és Joseph Loh mindketten sokkot kaptak, amikor értesültek a tragédiáról. Különösen azért rázta meg őket Jack halála, mert azt gondolták, hogy boldog és egészséges kisfiú.

„Elborzadtunk, amikor megtudtuk, hogy gyermekünket az ajánlások ellenére egy mózeskosárban altatták. Azt hittük, hogy ő egy egészséges, boldog, normális baba. Hatalmas sokk volt, amikor kiderült, hogy nem így van”

– mondta a gyászoló édesanya. A szülők úgy vélik, hogy fiuk tragikus halála megelőzhető lett volna.

Mint kiderült, a magánbölcsőde több szempontból is hibázott. A gyermekgondozási szervezetek ugyanis nem tanácsolják, hogy mózeskosárban altassák a kisbabákat, továbbá 10-15 percenként beiktatott ellenőrzést írnak elő. Ezzel szemben a kis Jacket 30-40 percig magára hagyták, ráadásul a szobában a bébiőr is kikapcsolva volt. A vizsgálatok azt is megerősítették, hogy nem használták azt az alvóruhát, amit az édesanya leadott. A nyomozók elsősorban azt vizsgálják, hogy a mulasztások közül bármelyik is hozzájárulhatott-e a halálához – írja a Daily Mail.