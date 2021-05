Sokkoló tragédia: meghalt a Rocky sztárja

McRae amerikai film- és televíziós színész a 80-as és 90-es évek akciósztárja volt, aki olyan filmekben szerepelt, mint a 48 óra, a Rocky 2, Az utolsó akcióhős és A magányos ügynök és olyan sztárok mellett játszhatott, mint Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone – írja a life.hu.

Halálhíre megrázta a filmvilágot, a James Bond filmek hivatalos Twitter-oldalán így emlékeztek meg róla:

„Sajnálattal hallottuk, hogy Frank McRae, aki Sharkey-t játszotta A magányos ügynökben, elhunyt. Gondolataink a családjával és barátaival vannak.„

We are sorry to hear that Frank McRae, who played Sharkey in Licence To Kill, has passed away. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/ZKooA5IiQO

— James Bond (@007) May 6, 2021