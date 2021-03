Meghan Markle megrázó vallomása: nem akartam tovább élni

Meghan Markle-nek a brit királyi család tagjaként érzett magány és intenzív ellenőrzés miatt öngyilkossági gondolatai voltak, miután összeházasodott Harry herceggel – erről maga a sussexi hercegnő számolt be az Oprah Winfreynek adott vasárnapi interjújában.

„Egyszerűen nem akartam tovább élni. És ez egy nagyon világos, valós és félelmetes állandó gondolat volt a fejemben” – emelte ki Meghan a CBS amerikai televízió műsorában.

Kifejtette: a királyi család tagjainak elmondta, hogy segítségre van szüksége mentális állapota miatt, de nem kapott tőlük támogatást, úgy vélekedtek, hogy ártana az uralkodóház hírnevének, ha kórházba kerülne.

Az afroamerikai anyától származó volt színésznő azt is elárulta, hogy amikor terhes volt a most csaknem 2 éves fiával, Archie-val, a királyi családban téma volt, hogy milyen sötét lesz a születendő gyermek bőrszíne. Szerinte a faji kérdés is közrejátszhatott abban, hogy közölték velük: a gyerekük nem kapja meg a herceg címet.

Arra a kérdésre, hogy mire számít a brit királyi udvartól, miután elhangzik a mostani interjú, Meghan azt válaszolta: azok után, hogy az udvar „aktív szerepet vállalt a róluk szóló hamis híresztelések fenntartásában, nem várhatták, hogy továbbra is csöndben maradjanak”.

Sussex hercege és hercegnője 2020 márciusában mondtak le királyi feladataikról, és jelenleg Kaliforniában élnek. Harry és Meghan távozását a királyi családból egy év után kellett volna felülvizsgálni. A Buckingham-palota már február 19-én megerősítette, hogy a pár nem tér vissza a királyi feladatokhoz, és Harry lemond tiszteletbeli katonai címeiről. Ez hivatalossá és véglegessé tette a házaspár elválását a királyi családtól.

Harry herceg az interjúban elmondta, hogy „csapdába esett” a királyi családban, amelyből Meghan segítségével tudott kiszabadulni. Hozzátette, egyedül nem lett volna képes lemondani királyi kötelezettségeiről. Szerint feleségével mindent elkövettek annak érdekében, hogy jó kapcsolat alakuljon ki köztük és a királyi ház között. Úgy fogalmazott: soha nem hagytuk volna el a palotát, ha támogatták volna Meghant.

Sussex hercege arról is beszélt, hogy családja a tavalyi év elején – miután bejelentették távozásukat – minden anyagi támogatást felfüggesztett, ezért csak az édesanyjától, a néhai Diana hercegnőtől örökölt pénz segítségével tudták elhagyni Nagy-Britanniát. Harry úgy vélekedett, hogy anyja „nagyon dühös és szomorú lett volna, ha látja hogyan alakult mindez, de biztosan azt kívánná, hogy boldogok legyünk”.

A Buckingham-palota a múlt héten bejelentette: vizsgálatot indítottak azzal kapcsolatban, hogy a sussexi hercegnő állítólag megalázóan bánt a királyi udvar személyzetével. A vizsgálat a The Times angol napilap cikke nyomán indult, amelyben azt írták, hogy a hercegnő ellen 2018 októberében – amikor Meghan és Harry herceg a Kensington-palotában lakott – panaszt tettek megalázó bánásmód miatt.

A lap a személyzet egy tagjának kiszivárgott emailjét is közölte, e szerint Meghan állítólag két személyi asszisztensét elbocsátotta és a személyzet egy harmadik tagjának bizalmát is aláásta. A Buckingham-palota közleményben reagált a The Timesban megjelent írásra. Úgy fogalmaztak: aggódnak a lapban megjelent állítások miatt, és személyzeti csoportjuk megvizsgálja a cikkben leírt körülményeket.