Majdnem belehalt az anorexiába az egyetemista lány, már csak 30 kiló volt

A mélyponton mindössze 30 kilogrammot nyomott az a nő, aki a halál torkából menekült meg evés- és testképzavara miatt.

A Melbourne-ben élő, most 22 éves Sarah Rav évekig küzdött az anorexiával, azonban – mint az a mentális betegségeknél általános – magának sem ismerte be, hogy baj van. Most azonban, hogy már talpra állt – illetve talpra állították – őszintén mesél a legrosszabb pillanatokról – írja a Bors.

Tiniként is szeretett edzeni, ám mindezt egészséges keretek közt tette, azonban abban a pillanatban, hogy bekerült az orvosi egyetemre, elindult a lejtőn, hamarosan pedig elérte a mélypontot: 30 kilogrammot nyomott, testtömegindexe pedig 10 körül volt. Ha akkor nem kerül kórházba, ma már minden bizonnyal nem lenne életben.

Olyan sokat futottam, hogy a végén már vérzett a talpam, de az is előfordult, hogy addig futottam, hogy azt sem tudtam, hol vagyok.

De volt ennél sokkal rosszabb is. Amikor elérte a mélypontot, mindössze 30 kilogrammot nyomott, a testtömegindexe 10 körül volt (az ideális valahol 20–24 között lett volna), folyamatosan fáradtnak érezte magát, és minden csontja fájt, amikor leült. A menstruációja elmaradt, a haja csomókban hullott és naponta többször vérzett az orra.

Nem is csoda: a sok mozgáson kívül a reggelije zsír- és cukormentes joghurt volt, az ebéd egy proteinszelet diétás kólával, és a vacsora is csak pár zöldségből – cukkini, saláta, brokkoli vagy magában, vagy valamilyen alacsony kalóriás dresszinggel. Mindez napi 300-400 kalória energiabevitelt jelentett – olvasható a története a Daily Mail Australia oldalán.

Végül az egyetemen látták, mennyire veszélyes állapotban van, és rákényszerítették: vagy a tanulás, vagy az önpusztító életmód. Ameddig nem hozott orvosi igazolást, hogy meggyógyult, nem látogathatta az intézményt.

Sarah végül egy kórházi programban olyan ételekkel, amiket korábban évekig nem evett – hamburgerek, tészták – visszanyerte a súlyát, és eközben a mentális állapotát is kezelték. Szembesítették tettei következményeivel, és egy szigorú programmal engedték ki a kórházból. Ennek köszönhetően 19 kilót hízott.