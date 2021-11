Két szülésznő kellett a baba kiemeléséhez, akkora gyermek született

Egy anyuka hatalmas babának adott életet egy oxfordi kórházban. A 31 éves Cherral Mitchellnek két szülésznőre volt szüksége, hogy világra hozza Alphát. A kisbaba ugyanis hatalmas súlyával sokkolta még a kórházi személyzetet is.

Az újszülött ráadásul az anyukája számára is meglepetés terhesség volt. Cherral a párjával fogamzásgátló spirált használt. Ennek ellenére mégis megfogant a kicsi, aki

– Nem gondoltuk, hogy ilyen nagy lesz. Mindenki csak nevetett, amikor a feje kijött. A férjem, Tyson azt mondta, hogy ó, Istenem, de vaskos – mesélte a négyszeres anyuka a DailyStar-nak a Bors cikke szerint.

Alpha a feltételezések szerint az Egyesült Királyság harmadik legnagyobb babája.

