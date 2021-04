Ilyen volt Fülöp herceg királyi temetése

A koronavírussal kapcsolatos szabályozások szerint Angliában a temetkezéseken maximum 30 fő vehet részt, ezt tiszteletben tartva búcsúztatják Fülöpöt, aki egyébként is szűkkörű gyászszertartást szeretett volna.

Fülöpnek az uralkodó néhai férjeként teljes körű állami temetés járt volna, de az edinburghi herceg maga is többször egyértelművé tette, hogy nem szeretne nagyszabású szertartást, inkább magánjellegű, kisebb katonai tiszteletadással kísért búcsúztatást részesítene előnyben.

A temetést egy hétig tartó gyász előzte meg. A szertartás kezdetén pedig egész Nagy-Britanniában egy perc néma csenddel emlékeznek Fülöp hercegre, még a Heathrow-ról sem szállt fel repülő ebben az időpontban.

Amióta a palota bejelentette Fülöp herceg halálát, II. Erzsébet nem mutatkozott a nyilvánosság előtt mindeddig, a temetés napjáig.

Ma azonban ő volt az első, aki megérkezett. Egyedül ült az autójában és a kápolnában az istentisztelet alatt is egyedül foglalt helyet, távol a család többi tagjától. Jelzésértékű, hogy nem a saját, hanem férje egykori helyén ült a kápolnában.

II. Erzsébeten kívül, Fülöp herceg másik nagy szerelme a tenger volt, ezért a búcsúztatásában kiemelt szerepet kapott a Királyi Haditengerészet is, akik a Királyi Tengerészgyalogosokkal, skót Highlanderekkel, a Skót Királyi Ezred 4. zászlóaljának és a Királyi Légierő tagjaival együtt adták Fülöp utolsó, 730 fős díszsorfalát.

Fülöp herceg testét halála után egy magánkápolnába szállították, onnan vitték át a Windsor-palotába. Innen egy átalakított Landrover szállította szombaton a Szent György-kápolnába – az autó tervezésében a herceg is részt vett és külön kérése volt, hogy ez a jármű vigye utolsó útjára.

A koporsót Fülöp zászlajával borították, érdemrendjeit az oltárra helyezték. A koporsó mögötti első sorban Károly herceg és Anna hercegnő, majd András és Eduárd hercegek vonulnak a kápolnába, őket követte a harmadik sorban Vilmos és Harry. A királynő külön útvonalon érkezett a szokásos Bentley-vel.

A gyászmise 50 percig tartott, Canterbury érseke mondott áldást „Az egyház, a nemzetközösség és mindenki számára egység és megnyugvás következzen.” A temetés aktusa azonban már nem kamerák előtt zajlott, a nyilvánosság kizárásával, szigorúan családi körben helyezték végső nyughelyére a koporsót, ami nem a végső.

A herceg koporsója most a Windsori kastély, Szent György-kápolnájának királyi kriptájába került, de nem ez lesz a végső nyughelye. A királynő halálakor kiemelik a koporsót, és átszállítják a templom emlékkápolnájába, ahol felesége mellett temetik majd újra.

A békesség kedvéért nem lehetett egymáshoz közel az edinburgh-i herceg szűkkörű, 30 fős temetésén Harry és Vilmos – erről személyesen a királynő döntött. A brit lapok azt pedzegették, hogy a fiúk nagyapjuk gyászmenetén együtt vonulnak majd a koporsó mögött, de már a szertartás csütörtökön nyilvánosságra hozott hivatalos forgatókönyvéből kiderült, hogy nem így lesz: a két testvér között Anna hercegnő fia, Peter Phillips lépdel majd és a templomban sem ülhetnek egymás mellett.

Kétségtelen, hogy minden tudósításban külön figyeltek arra, hogyan viselkednek egymással. Úgy tűnik, a testvérek fontos lépést tettek a békülés érdekében, együtt hagyták el ugyanis a kápolnát.

Vilmos herceg felesége, Katalin hercegné szívmelengető módon tisztelgett II. Erzsébet és Fülöp herceg előtt: a 99 éves korában elhunyt herceg temetésére a királynő nyakláncát és fátylát vette fel. Ezt a nyakláncot egyébként Diana hercegnő is viselte 1982-ben.

Katalin és Fülöp jó viszonyban voltak, búcsúüzenetében még Vilmos herceg is megjegyezte, hogy örökre hálás lesz, amiért nagyapja annyira szerette Katalint.

A temetés napján, II. Erzsébet megosztott egy régi fotót, abból az időből, amikor az életük egyik legharmonikusabb időszakában voltak – 2003 táján.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.

📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021