Halle Berry tényleg rossz az ágyban? Frappánsan reagált a pletykára a színésznő

LisaRaye McCoytól indult ki a híresztelés, aki egy műsorban utalt rá, hogy azt hallotta, hogy a Macskanő nem egy nagy lepedőakrobata.

Az Oscar-díjas Berry nem szívta mellre a megjegyzést, hanem Twitter-oldalán üzent McCoynak.

Ms. @TheRealLRaye1, ask my my man @vanhunt he’ll tell ya all y'all need ta know. 😂 https://t.co/ozoUtmFEH3

— Halle Berry (@halleberry) November 25, 2020