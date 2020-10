Egy magyar férfi Ausztria egyik legkeresettebb bűnözője

Gyilkosságért ítélték el a magyar származású férfit. Be is vonult egy osztrák börtönbe, de 1995-ben megszökött. Most újra elővették az ügyét és modellezték hogy nézhet ki, hátha sikerült elkapni.

A körözött férfi évek óta szerepel az Europol Most Wanted listáján, azóta, hogy megszökött – írja az Origo. Ausztria egyik legkeresettebb bűnözője a magyarul is beszélő, osztrák állampolgár Foco Tibor, akit szándékos emberölés és súlyos testi sértés miatt ítéltek el. Először a fiatalkori fotóit tették ki, majd a megöregített arcait, most pedig elérhető a kézirása és a hangja is a nemzetközi bűnüldöző szerv holnapján. A felvételen németül beszél. Azt nem tudni, mikor rögzítették, de mivel évek óta szökésben van, biztosan nem friss. Elképzelhető, hogy az évek múlásával némileg változott a hangja, de a beszédstílusa talán megmaradt. Az osztrák rendőrök mindenkit arra buzdítanak, hogy ha hallotta már ezt a hangot, felismeri a kézírást, vagy úgy véli, látta a férfit a fotók alapján, jelentkezzen. Nyomravezetői díjat is fizetnek érte, 20 ezer eurót, átszámítva 7 millió forintot fizetnek annak, aki érdemi információval szolgál és segít a nyomozóknak. A férfit azért keresik, mert 1986. márciusában brutális kegyetlenséggel megölt egy prostituáltat. Életfogytiglanra ítélték, de csak nyolc évet ült, aztán megszökött. 1995. áprilisában elengedték tanulmányi szabadságra, ahonnét nem jött vissza. Az ügy aktáját azóta újra elővették, újraindult a nyomozás és úgy döntöttek, hogy a most 63 éves férfiről több képet is bemutatnak, mivel az azóta eltelt hosszú idő alatt sokat változhatott. 175 centiméter magas, kék szemű, jól beszél angolul, németül, franciául és magyarul. A kezén egy jellegzetes sebhely van. Az osztrák rendőrök azt kérik, hogy aki tud valamit a magyarul is kiválóan beszélő, magyar származású férfiről, itt tegyen bejelentést.