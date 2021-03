Döbbenet: egy 7 éves kisfiút vádolnak nemi erőszakkal

Ilyen létezik? Ezek szerint igen.

Március 23-án nemi erőszakkal vádoltak meg egy mindössze hétéves kisfiút az egyesült államokbeli Brasher Fallsban. A WIS News szerint az erőszakos esetet még tavaly hálaadáskor jelentették a hatóságoknak, és a hétévest a bejelentés után be is vitték az őrsre, majd nem sokkal később el is engedték – írja a Bors.

Az ügyet a családjogi bíróság vizsgálja, és egy ügyvéd szerint az ilyen esetek egészen ritkák.

Ilyesminek nem szabadna történnie egy hétévessel. Hétéves korában egyetlen ember sem tudja, hogy éppen mit csinál. Éppen ezért szerintem teljesen abszurd egy hétéves kisfiút nemi erőszakkal megvádolni. Be kell bizonyítani, hogy ténylegesen fizikailag is elkövette az erőszakot, ami ebben az esetben teljességgel lehetetlen

– mesélte a hírcsatornának Anthony Martone ügyvéd.

Pedig a hatóságok egyelőre hajthatatlanok, hiszen Albany város éppen most készül egy olyan törvényt megszavazni, amely a bűnelkövetők felelősségrevonását már 7-11 éves kor között lehetővé teszi.

Ugyanakkor többen azt is szóvá teszik, hogy ha a kisfiú valóban erőszakos volt és bármilyen formában is bántalmazott valakit, akkor is először a szülők felelősségét kellene megvizsgálnia az ítészeknek.

