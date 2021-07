„Azt mondta az orvos, válasszak: a lábamat vagy a babámat akarom megtartani”

Borzalmas választás elé állították az orvosok a 32 éves nőt: döntse el, hogy a bal lábát akarja megtartani, vagy a kisbabáját.

Emiatt durva csontfertőzése alakult ki, ami miatt nagyon gyorsan került kritikus állapotba, majd ezért kellett választania a babája és a lába között.

nem tartható fenn életem végéig ez a korábbi állapot gyógyszerekkel. Úgy voltam vele, inkább a babám legyen biztonságban és a terhesség alatt essek át az amputáción, mint hogy ott kelljen hagynom az élete első hónapjaiban, hosszú hetekig” – mesélte a fiatal nő.

