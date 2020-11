Az menthette meg, ami ellen kampányolt: balesete után üzent a Forma–1-es pilóta (videó)

A Haas csapat svájci pilótájának autója Bahreinben szakadt ketté, majd gyulladt ki.

A pilóta a baleset után a kórházból videón jelentkezett be. Mindkét kezét gézzel kötötték be, ezért viccesen meg is jegyezte, hogy egy ideig nem tud válaszolni az üzenetekre. A körülményekhez képest jól van – írja a Ripost.