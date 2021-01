Az egyik legsikeresebb zalai lemezlovas, Tommy a zenével mesél

Felemás évet zárt Tommy Young, az egyik legsikeresebb zalai lemezlovas, hiszen bár a koronavírus-járvány miatt szinte alig volt lehetősége fellépésekre, ősszel azonban újabb kislemeze jelent meg, amely a tervezett önálló albumának első részét is képezi.

Az Astral Voices című, három trackből álló kislemez egyelőre digitális formában érhető el, ám Tommy Young tervei közt szerepel, hogy fizikai formátumban is megjelentesse zenéit. Hogy ennek lehetősége mikor adatik meg, annak több összetevője van, a fiatal lemezlovas azonban eddig is eltökélten haladt előre elképzeléseinek megvalósításával, s most is hasonló elszántsággal beszélt a jövő évi terveiről.

– Már annak a lehetősége is adott volt, hogy akár az Astral Voices CD-változatát is elkészítsük, de én most jobban szeretném a teljes albumot kézben tartani, még akkor is, ha arra várni kell – magyarázta. – Bár tény, hogy ma már szinte mindenki digitális formátumban hallgat zenét, de azt is látjuk, hogy egy fizikai kiadás brutálisan megdobja az érdeklődést az adott dal iránt. Igazán menő akkor lenne, ha az bakelitlemezen jelenhetne meg, s erre is van esély, hiszen a bakelit újra felfutóban van.

Az Astral Voices dalai kapcsán Tommy Young úgy fogalmaz, hogy talán az egyik legjobb belépő abba az elektronikus zenei világba, ami őt jellemzi. Alapvetően a táncolható klubzenék, a melodic techno és a deep house vonzzák őt, egy kislemezt azonban ennél tudatosabban kell felépíteni. Kell egy jó húzós, figyelemfelkeltő track, ami viszi magával a kiadványt, mellé pedig néhány lazább, akár egy kicsit melankolikusabb tétel is.

– Számomra az is fontos, hogy bármit csinálok, annak legyen íve – folytatta. – Egy adott pontról vigyen el egy másikra, s ezt a képzeletbeli utazást élményként élje meg a zenehallgató. Ezt nemcsak a saját zenéim kapcsán gondolom így, hanem akkor is, ha lemezlovasként egy live-szettet rakok össze. A tervezett saját albumom esetében nyilván ez még fontosabb szempont lesz. Az Astral Voices azt mutatja meg, hogy mire számíthat az, aki Tommy Young zenéjére akar bulizni. A lemez 60-80 percnyi zenét, 10-12 tracket tartalmaz majd, s a kiadóval abban állapodtunk meg, hogy ezt három-négy részletben jelentetjük meg, hiszen úgy sokkal fogyaszthatóbb, illetve talán jobban felfigyelnek rá a hazai és külföldi lemezlovasok. Az Astral Voices után tehát biztosan lesz még egy vagy két hasonló kislemez, majd a végén, egyben adjuk ki a teljes albumot, hogy azért az is tartalmazzon még valami újdonságot a hallgatók számára.

Tommy zenei pályafutása már gyermekkorában elkezdődött, egy Fruity Loops nevű zeneszerkesztő program segítségével igyekezett a populáris elektronikus tánczenékben elmélyülni, majd érdeklődése egyre inkább a mélyebb hangzásokra összpontosult, így talált rá a deep-house, majd a deep-techno és dub-techno műfajára. Első, saját neve alatt kiadott trackje 2013-ban jelent meg, majd ugyanabban az évben további trackeket készített, amelyek hazai és külföldi lemezlovasok összeállításaiban kaptak helyet, bekerültek rádiók műsoraiba, illetve elektronikus tánczenei válogatásalbumokon szerepeltek. Just A Dream About Deepness című kislemezének egyik trackje pedig az elektronikus zenei színtéren meghatározó EDM Underground kiadó Top10-es slágerlistájának volt hosszú időn keresztül állandó szereplője.

– Az egyik legfontosabb dolog számomra az egyediség – mutatott rá. – Természetesen én is dolgozom hangmintákkal, hiszen mindenki így készíti a saját zenéit. A lábdobalapok például mind hangminták, ezek előre felvett hangok, amiket aztán stúdiós eljárással a saját ízlésünk szerint alakítunk. Erre az alapra megy rá a saját dallam, amitől egyedivé válik a zenéd. Ezzel lehet csak igazán elmolyolni, akár minden egyes hanggal órákon át eljátszadozni, amíg olyanná nem válik, ahogy elképzelted. Persze itt is lehet plugin alapkészletből dolgozni, hiszen az minden nagyobb gyártótól megvásárolható, de azok műanyag hangzásúak, éppen az egyediséget veszi el a zenédtől. Én azt vallom, akár hangról hangra haladva, de valóban te készítsd el a saját trackedet, azaz törekedj az egyediségre. Ez a legszebb, de egyben a legnehezebb feladat is az elektronikus zenében.

Tommy azt is mondta: vokált egyelőre kevésbé használ, azt is csak úgy, mintha egy különálló hangszer lenne, azaz szöveges énekrészek még nincsenek a zenéiben. Távlati célként azonban ez is szerepel a tervei között, hiszen lemezlovasként látja, hogy egyegy énekdallam – legyen az csupán egysoros, vagy akár a kiállás része – nagyon jól felpörgeti a közönséget, s egyben megjegyezhetőbbé is teszi az adott zenét.

– Nálam a történetmesélés zenében történik, s nem éneksávon, de ez a műfaj nem is arról szól. Az elektronikus tánczenében a dalszöveg minimális – fűzte tovább, majd kérésünkre a pandémiás időszakról, az élő fellépések elmaradása kapcsán szerzett tapasztalatairól is beszélt. Mint mondotta, korábban rendszeresen zenélt szombathelyi, pécsi klubokban, de más városokban is megfordult. Volt alkalma fellépni abban a néhány hónapban is, amikor limitált létszámmal ugyan, de lehetett tartani partikat, s ez alapján azt mondja, az elektronikus zenét kedvelők többsége nagyon kiéhezett a közösségi élményekre, a társas kapcsolatokra, a bulizás, a kikapcsolódás olyan részévé vált az életünknek, amelynek hiányát szinte mindenki megszenvedi. A karanténhelyzet számára is hátrányos volt, hiszen idén egy új kezdeményezésnek lett volna az egyik főszereplője, egy új zalai bulihelyszínt szerettek volna bejáratni, erre éppen a koronavírus-járvány miatt nem kerülhetett sor.