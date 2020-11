Világhírűek lettek a jó humorú magyar cukrász csokimikulásai

Marcipánmaszkot adott az idei csokimikulásokra egy leleményes magyar cukrász, Rimóczi László. Arra gondolt, ezzel majd kicsit felvidítja a járványban megfáradt embereket. Mivel mindenkinek, mindenhol maszkot kell most hordani, december hatodikán biztosan a Mikulásoknak is fel kell venni – fogalmazott viccesen, de nem mindenki értette a tréfát.

Közösségi oldalán nemcsak lelkes, sok negatív kommentet is kapott. Amíg pedig a közösségi oldalon az emberek elvitatkoztak egymással, az amúgy grillázstortáiról is ismert cukrászt, szépen felfedezte magának a nemzetközi sajtó.

A hírveréstől azóta annyira népszerűek lettek a humoros csokifugurák, hogy a lajosmizsei műhelyben alig győzik gyártani az ehető szájmaszkokat a Mikulásokra.

Elsőként a Reuters adott hírt a maszkos Mikikről, azóta pedig nincs megállás, egymás után születnek a beszámolók:

